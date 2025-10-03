Курсът на еврото към долара пресече психологическа граница

Курсът на еврото отново е надолу спрямо долара в края на седмицата, като за кратко слезе дори под границата от 1,17 към американската валута. През миналия месец котировките на европейската валута често се движеха близо до прага от 1,18. Еврото дори достигна невиждани отдавна нива към долара, от повече от четири години, но след това започна леко да отстъпва от позициите си.

Котировките

В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин единната европейска валута се продаваше за 1,1717 долара или под курса от вчера.

ЕЦБ определи вчера референтен курс на еврото от 1,1754 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 4 септември, когато беше на ниво 1,1635 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 17 септември - единната европейска валута е със стойности от 1,1879 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 3 февруари, когато слезе до 1,0125 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 17 септември - единната европейска валута има пикови стойности от 1,1879 спрямо щатския долар.