Курсът на еврото към долара удари месечно дъно

16 януари 2026, 09:27 часа 180 прочитания 0 коментара
Курсът на еврото спрямо щатския долар късно вчера удари месечно дъно, като европейската валута вече е почти на нивото от 1,16 към американската. По този начин еврото достигна най-ниския си курс от началото на декември към долара. В предишните дни пък доларът регистрира най-значителния си спад за последните три седмици, след като американски прокурори започнаха наказателно разследване срещу президента на Управлението за федерален резерв Джером Пауъл.

Котировките

В междубанковата търговия във Франкфурт единната европейска валута се продава за 1,161 долара или близо до нивото от вчера.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1624 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 15 януари, когато беше на ниво 1,1601 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 24 декември 2025 - единната европейска валута бе със стойности от 1,1806 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 3 февруари 2025, когато слезе до 1,0125 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 17 септември 2025 - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,1879 спрямо щатския долар.

 

 

Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
евро ЕЦБ валути долар валутен курс
