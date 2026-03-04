Политически поръчки в кампания: ИТН обиколиха министерството, но не намериха Христанов

В рамките на близо 42-минутна обиколка из цялата сграда на Министерството на земеделието, депутати и сътрудници на "Има такъв народ" така и не откриха служебният земеделски министър Иван Христанов. Поводът - по-рано днес те инициираха изслушване на ресорният министър в пленарната зала на Народното събрание, но той не се яви, заради командировка в страната.

От ИТН насочиха вниманието си към Христанов още в първите дни от управлението на служебното правителство, вероятно заради антикорупционните политики и казуси, по които той започна да работи и които явно притесняват представителите на ИТН в навечерието на предизборната кампания. В края на февруари няколко социологически проучвания показаха, че формацията на Слави Трифонов би получила между 1,5 - 2% на предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април.

При пристигането си в сградата на земеделското министерство групата от ИТН, начело с Тошко Йорданов и Станислав Балабанов, последователно влязоха без покана и без предварително заявени срещи при парламентарния секретар, секретаря на кабинета на Христанов, пиар отдела и накрая дори в деловодството, където входираха документите си за изслушването в зала.

Според Павела Митова, министър Христанов си е в София, вероятно на среща с представители на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), а в 16:00 часа имал и друга среща, т.е. очевидно е в столицата, а не на командировка в страната. Видеото в социалните им мрежи е споделено тук.

