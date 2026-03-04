Зрелищна премиера на "Peaky Blinders: Безсмъртният човек" (ВИДЕО)

Носителят на "Оскар" Килиън Мърфи и редица други звезди пристигнаха в Бирмингам за световната премиера на филма "Peaky Blinders", като т.нар. втори град на Англия изпадна във възторг, след като култовият сериал получи холивудско продължение. Към Мърфи се присъединиха актьорите Тим Рот и Ребека Фъргюсън, ирландската рок група Fontaines D.C., както и редица футболисти от Висшата лига за бляскавото представяне на спин-офа на хитовата телевизионна поредица.

Ирландският актьор заяви пред АФП, че Бирмингам, известен във Великобритания като "Бръм", е "единственото място, където това може да се случи", тъй като градът е "герой" през всичките шест сезона на сериала и в новата продукция за голям екран.

49-годишният актьор от "Опенхаймер" разкри, че изборът на сънародника му Бари Киогън, който за първи път се включва в мрачната историческа криминална драма в ролята на неговия непокорен син, е бил "единственият възможен". "Изпратих му съобщение на Деня на бащата, явно съм забравил, че е Денят на бащата, и го попитах дали иска да участва", сподели Мърфи на червения килим. "Познаваме се... той е просто невероятен пред камера."

Стотици фенове, много от тях облечени в характерните за 20-те и 30-те години на миналия век костюми, се събраха край прочутите канали на Бирмингам за премиерата на филма "Peaky Blinders: Безсмъртният човек", който ще по кината в петък, а на 20 март ще бъде достъпен и в Netflix.

Музиката на Fontaines D.C., част от саундтрака на филма, огласяше събитието, докато актьорите позираха пред надпис "Peaky Blinders", обграден от пиротехнически ефекти. Известната механична статуя на бик на гарата в града бе украсена с емблематичната каскетка от сериала, а посетители със същите шапки се снимаха с фотографи, облечени като персонажи от продукцията.

Сериалът на Би Би Си, излъчен за първи път през 2013 г., върна Бирмингам и работническите каскети на героите му на световната карта. Името "Peaky Blinders" идва от прословутите улични банди в града от края на XIX и началото на XX век, които според легендите криели бръснарски ножчета в шапките си.

Шестте сезона проследяват възхода на престъпния бос Томас Шелби и неговия клан в периода между двете световни войни. Филмът, написан от създателя на поредицата Стивън Найт, продължава историята по време на Втората световна война, когато Шелби се завръща в Бирмингам от доброволно изгнание в провинцията, а отчужденият му син Дюк излиза извън контрол.

"Исках действието да се развива по време на войната", каза Найт пред АФП. "Когато падат бомби, хората стават по-хедонистични, защото не знаят дали ще са живи на следващия ден, и така философията на Peaky Blinders става всеобща."

Режисьорът Том Харпър определи връщането на героя на Мърфи във военна драма като "логично", тъй като той е оформен от "насилието и травмата на Първата световна война".

Филмът, в който се появяват нови персонажи, сред които героите на Рот и Фъргюсън, може да се окаже последната глава от сагата "Peaky Blinders".

Северноирландският актьор Пакки Лий, познат като Джони Догс, описа участието си като "невероятно влакче на ужасите". "Наслаждавах се на всяка минута", каза той пред АФП. "Почти 14 години от живота ми в ролята на един и същи герой!"

Мърфи призна, че все още не е осъзнал напълно, че всичко приключва. "Мисля, че ще ми трябва време", допълни той.

