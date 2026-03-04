„Майстор“ от Бистрица: „Искаме повече, ще се изкачим още по-високо“

На 27 февруари ЦСКА 1948 победи Славия с 2:0 като гост в столичното дерби от 23-тия кръг на Първа лига. Победата за „червените“ беше изключително важна, тъй като те се борят да задържат позицията си в топ 4 на първенството. А и това беше първи успех за отбора от Бистрица от последните 4 мача, след като загуби трите си срещи преди гостуването на стадион „Александър Шаламанов“.

Хосе Карлос Мартинес: „Знаехме колко трудно ще е“

След победата крилото на ЦСКА 1948 Хосе Карлос Мартинес даде интервю пред „Assesoria de Imprensa“, в което сподели колко важен е бил триумфа и какви са целите пред отбора: „Много съм щастлив от победата. Знаехме колко трудно ще е да играем далеч от дома, но отборът показа индивидуалност и зрялост. Доволен съм, че помогнах на отбора и успях да се възползвам от възможността си.

Още: Шампион на България с Левски и Локомотив Пловдив разказа за убийството на Георги Илиев

ЦСКА 1948 е на 3-то място в Първа лига

Намираме се във важна позиция в таблицата, но искаме повече. Ще продължим да работим усилено, за да се изкачим още по-високо в класирането и да задържим клуба сред челните отбори“. След успеха над Слвия, ЦСКА 1948 застана на 3-то място в Първа лига с 43 точки – колкото има и 4-тия ЦСКА. Вторият Лудогорец е с 44, а лидерът Левски – с 56. Преди победата на стадион „Александър Шаламанов“ ЦСКА 1948 беше в серия от 3 поредни загуби – от ЦСКА и Левски в Първа лига и отново от ЦСКА, на 1/4-финала за Купата на България.

„След две калъфки“ Левски ще легне да спи срещу Лудогорец: прогнози „В мишената“ (ВИДЕО)