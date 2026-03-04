Любопитно:

„Майстор“ от Бистрица: „Искаме повече, ще се изкачим още по-високо“

04 март 2026, 11:55 часа 223 прочитания 0 коментара

На 27 февруари ЦСКА 1948 победи Славия с 2:0 като гост в столичното дерби от 23-тия кръг на Първа лига. Победата за „червените“ беше изключително важна, тъй като те се борят да задържат позицията си в топ 4 на първенството. А и това беше първи успех за отбора от Бистрица от последните 4 мача, след като загуби трите си срещи преди гостуването на стадион „Александър Шаламанов“.

Хосе Карлос Мартинес: „Знаехме колко трудно ще е“

След победата крилото на ЦСКА 1948 Хосе Карлос Мартинес даде интервю пред „Assesoria de Imprensa“, в което сподели колко важен е бил триумфа и какви са целите пред отбора: „Много съм щастлив от победата. Знаехме колко трудно ще е да играем далеч от дома, но отборът показа индивидуалност и зрялост. Доволен съм, че помогнах на отбора и успях да се възползвам от възможността си.

Още: Шампион на България с Левски и Локомотив Пловдив разказа за убийството на Георги Илиев

Славия - ЦСКА 1948

ЦСКА 1948 е на 3-то място в Първа лига

Намираме се във важна позиция в таблицата, но искаме повече. Ще продължим да работим усилено, за да се изкачим още по-високо в класирането и да задържим клуба сред челните отбори“. След успеха над Слвия, ЦСКА 1948 застана на 3-то място в Първа лига с 43 точки – колкото има и 4-тия ЦСКА. Вторият Лудогорец е с 44, а лидерът Левски – с 56. Преди победата на стадион „Александър Шаламанов“ ЦСКА 1948 беше в серия от 3 поредни загуби – от ЦСКА и Левски в Първа лига и отново от ЦСКА, на 1/4-финала за Купата на България.

„След две калъфки“ Левски ще легне да спи срещу Лудогорец: прогнози „В мишената“ (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
Славия ФК ЦСКА 1948 Първа лига
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес