"За силна България в силна Европа": ПП-ДБ се регистрираха в ЦИК (ВИДЕО)

Коалиция "Продължаваме промяната - Демократична България" се регистрираха с 8800 подписа в Централната избирателна комисия за участие в предсрочните парламентарни избори на 19 април 2026 г. За регистрацията бяха съпредседателите на коалицията - Асен Василев, Атанас Атанасов, Божидар Божанов и Ивайло Мирчев. Слоган в кампанията на формацията се очертава "Силна България в силна Европа", стана ясно от думите на Асен Василев.

Приоритетите на ПП-ДБ

"Нашата коалиция се явява единна и силна, защото трябва да има политическа сила, която да заяви по два приоритета къде стои", подчерта Божидар Божанов.

Той обърна внимание, че ПП-ДБ са единствените, които ясно и еднозначно искат България да бъде свободна от корупция, да има върховенство на закона и да бъде в центъра на Европа.

"България има нужда от това да бъде силна - силна България в силан Европа", каза Божанов.

Има ли спорове за листите?

ПП-ДБ бяха попитани дали имат спорове за листите в контекста на ултиматума на "Продължаваме промяната" в листите да не попадат Явор Божанков и Даниел Лорер.

Лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев заяви, че няма спорове по тази тема и добави, че като част от коалиционното споразумение са уточнени и листите.

"Срокът за листите е след две седмици, като ги регистрираме, ще видим", добави съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов. ОЩЕ: ДБ не са съгласни с Асен Василев за Лорер и Божанков (ВИДЕО)