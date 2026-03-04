Коя е първата жена, която ще полети към Луната (СНИМКИ, ВИДЕО)

Американската астронавтка Кристина Кох може да стане първата жена в историята, участвала в мисия до Луната. Тя е част от мисията Artemis II на НАСА, първият полет с екипаж по новата лунна програма. 10-дневното пътуване до Луната е планирано да започне през април, но преди това беше отложено поради техническа неизправност в ракетата. Астронавтите Рийд Уайзман, Джереми Хансен и Виктор Глоувър ще се присъединят към Кох в мисията.

НАСА отмени мисията си до Луната

По-далече

Очаква се космическият кораб да пътува по-далеч от Земята от всеки друг пилотиран космически кораб след програмата Аполо. Мисията се счита за важна стъпка в подготовката за бъдещи мисии до Марс. По време на експедицията специалистите планират да събират данни за здравето на екипажа, работата на ракетните и космическите системи и да провеждат научни наблюдения на Луната и условията в дълбокия Космос.

Кристина Кох

Кристина Кох е част от НАСА повече от две десетилетия. През 2013 г. тя е избрана за астронавт, след което няколко пъти лети до Международната космическа станция и извършва шест излизания в открития Сосмос. Както „Гласная“ съобщи по-рано, през 2019 г. Кристина Кох, заедно с Джесика Меир, участваха в първия в историята изцяло женски космически полет.

Рекорд

През 2020 г. Кох постави рекорд за най-дълъг космически полет на жена, прекарвайки 328 дни в орбита. Сега тя е на път да постигне още един исторически етап.

"I hope they forget all about Artemis II,” says astronaut Christina Koch. She hopes NASA’s upcoming Artemis II flight around the moon is overshadowed by future successes. “We talk about our legacy being enabling the future missions. And all the way from Artemis III to Artemis… pic.twitter.com/AzWBvXZvPm — 60 Minutes (@60Minutes) February 4, 2026

