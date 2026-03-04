Рязък скок в цените на самолетните билети за Азия

Цените на полетите между Азия и Европа са се покачили рязко след затварянето на ключови хъбове в Близкия изток заради конфликта между САЩ, Израел и Иран, като сайтовете на авиокомпаниите показват, че самолетните билети за много популярни маршрути са резервирани за дни напред, предаде Ройтерс. Големите хъбове в Персийския залив, включително най-натовареното международно летище в света - Дубай, което обикновено обработва над 1000 полета на ден, остават затворени, което се отразява на много маршрути.

Увеличение на времето на полета и разхода на гориво

Превозвачите, които предлагат директни полети между Азия и Европа, могат да заобиколят затвореното въздушно пространство на Близкия изток, като летят на север през Кавказ, след това Афганистан или на юг през Египет, Саудитска Арабия и Оман.

Това обаче може да увеличи времето на полетите и разхода на гориво на фона на резкия скок на цените на петрола, което би могло да доведе до по-високи цени в дългосрочен план.

"В момента целият Близък изток е недостъпен, което е висока цена за някои авиокомпании“, каза Субхас Менон, ръководител на Асоциацията на авиокомпаниите в Азиатско-тихоокеанския регион.

"Ако при подобен сценарий Европа може да бъде обслужвана само на висока цена, то рентабилността на авиокомпаниите ще бъде подкопана. В крайна сметка цената, която трябва да се плати, е свързаността“, добави той.

Алтернативни хъбове

Консултантската компания Alton Aviation обяви, че авиокомпаниите, които извършват директни полети или такива през алтернативни хъбове извън засегнатия регион - включително хонконгската Cathay Pacific Airways, Singapore Airlines и Turkish Airlines - могат да отбележат краткосрочни печалби, тъй като пътниците се отказват от превозвачи, базирани в Персийския залив.

Проверки на Ройтерс на сайтовете на няколко авиокомпании показват малко налични резервации в краткосрочен план и високи цени на офертите за полети от Азия до Лондон.

Уебсайтът на Cathay Pacific сочи, че няма налични места в икономична класа по маршрута Хонконг-Лондон до 11 март, като еднопосочен билет за този ден струва най-малко 21 158 хонконгски долара (2705,28 долара), като по-късно през месеца цената спада до по-нормалните 5054 хонконгски долара.

Qantas Airways не предлага билети в икономична класа за полети по нормалните си маршрути до Пърт и Сингапур до 17 март, когато такъв е наличен за 3129 австралийски долара (2220,03 щатски долара) в едната посока. За по-ранни дати авиокомпанията предлага скъпи опции с нетрадиционни прекачвания като например Лос Анджелис и Йоханесбург.

Полетите на Thai Airways са изцяло резервирани, като маршрутите до Европа са се увеличили рязко, тъй като азиатските и европейските пътници търсят алтернативни варианти.

Уебсайтовете на авиокомпаниите от континентален Китай показват, че цените на билетите по маршрутите Китай-Великобритания също са се повишили много над нормалните нива, като местата в икономична класа до голяма степен са недостъпни за краткосрочни заминавания.

Двупосочен билет в икономична класа от Пекин до Лондон обикновено струва под 10 000 юана (1452,71 долара), но единствената опция на Air China за днес е бизнес класата с еднопосочен билет на цена от 50 490 юана.