Правителството на Гюров:

Рязък скок в цените на самолетните билети за Азия

04 март 2026, 11:50 часа 193 прочитания 0 коментара
Рязък скок в цените на самолетните билети за Азия

Цените на полетите между Азия и Европа са се покачили рязко след затварянето на ключови хъбове в Близкия изток заради конфликта между САЩ, Израел и Иран, като сайтовете на авиокомпаниите показват, че самолетните билети за много популярни маршрути са резервирани за дни напред, предаде Ройтерс. Големите хъбове в Персийския залив, включително най-натовареното международно летище в света - Дубай, което обикновено обработва над 1000 полета на ден, остават затворени, което се отразява на много маршрути.

Увеличение на времето на полета и разхода на гориво

Превозвачите, които предлагат директни полети между Азия и Европа, могат да заобиколят затвореното въздушно пространство на Близкия изток, като летят на север през Кавказ, след това Афганистан или на юг през Египет, Саудитска Арабия и Оман.

Още: Иран порази "Бурж ал Араб", удари и летището в Дубай. Взривове в Саудитска Арабия и Катар (ВИДЕА)

Това обаче може да увеличи времето на полетите и разхода на гориво на фона на резкия скок на цените на петрола, което би могло да доведе до по-високи цени в дългосрочен план.

"В момента целият Близък изток е недостъпен, което е висока цена за някои авиокомпании“, каза Субхас Менон, ръководител на Асоциацията на авиокомпаниите в Азиатско-тихоокеанския регион.

"Ако при подобен сценарий Европа може да бъде обслужвана само на висока цена, то рентабилността на авиокомпаниите ще бъде подкопана. В крайна сметка цената, която трябва да се плати, е свързаността“, добави той.

Алтернативни хъбове

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Консултантската компания Alton Aviation обяви, че авиокомпаниите, които извършват директни полети или такива през алтернативни хъбове извън засегнатия регион - включително хонконгската Cathay Pacific Airways, Singapore Airlines и Turkish Airlines - могат да отбележат краткосрочни печалби, тъй като пътниците се отказват от превозвачи, базирани в Персийския залив.

Още: Спекула или реални фактори: Защо самолетните билети стават все по-скъпи?

Проверки на Ройтерс на сайтовете на няколко авиокомпании показват малко налични резервации в краткосрочен план и високи цени на офертите за полети от Азия до Лондон.

Уебсайтът на Cathay Pacific сочи, че няма налични места в икономична класа по маршрута Хонконг-Лондон до 11 март, като еднопосочен билет за този ден струва най-малко 21 158 хонконгски долара (2705,28 долара), като по-късно през месеца цената спада до по-нормалните 5054 хонконгски долара.

Qantas Airways не предлага билети в икономична класа за полети по нормалните си маршрути до Пърт и Сингапур до 17 март, когато такъв е наличен за 3129 австралийски долара (2220,03 щатски долара) в едната посока. За по-ранни дати авиокомпанията предлага скъпи опции с нетрадиционни прекачвания като например Лос Анджелис и Йоханесбург.

Полетите на Thai Airways са изцяло резервирани, като маршрутите до Европа са се увеличили рязко, тъй като азиатските и европейските пътници търсят алтернативни варианти.

Уебсайтовете на авиокомпаниите от континентален Китай показват, че цените на билетите по маршрутите Китай-Великобритания също са се повишили много над нормалните нива, като местата в икономична класа до голяма степен са недостъпни за краткосрочни заминавания.

Двупосочен билет в икономична класа от Пекин до Лондон обикновено струва под 10 000 юана (1452,71 долара), но единствената опция на Air China за днес е бизнес класата с еднопосочен билет на цена от 50 490 юана.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Дубай Полети Летища Самолетни билети отменени полети
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес