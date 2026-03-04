Запрянов пусна съюзнически военни сили в България

Служебният министър на отбраната Атанас Запрянов е уведомил Народното събрание, че е издал заповеди, позволяващи преминаването през въздушното пространство на България и пребиваването на територията на страната на съюзнически и чужди въоръжени сили и техника. Това съобщи председателят на парламента Рая Назарян по време на днешното пленарно заседание.

По думите ѝ информацията вече е предоставена на парламентарната комисия по отбрана.

Издадените разпореждания са съобразени със Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили (ЗППТРБСЧВС), който регламентира условията за подобни действия. Още: Американски военни самолети в София - какво всъщност се случва?

Междувременно министър Запрянов коментира темата и по време на брифинг вчера (3 март). Той подчерта, че България няма да се включва във военни операции, свързани с нарастващото напрежение между Израел, САЩ и Ирак. По думите му българските въоръжени сили продължават да се фокусират върху задълженията си в рамките на НАТО.

Военният министър подчерта, че позицията на страната ни е в синхрон с официалната линия на Алианса и припомни уверенията на генералния секретар на пакта, че "НАТО не участва в подобна операция." Още: Предизборно: Властта стартира ключови проекти за модернизация на отбраната

В контекста на засиленото международно напрежение Запрянов увери, че към момента няма непосредствена заплаха за сигурността на България. Според него членството на страната в Алианса не я превръща в автоматична мишена, а напротив - осигурява по-силна защита срещу евентуална външна агресия.