Спорт:

Лудогорец се прицели в сръбски халф, „орлите“ броят 3 милиона евро за правата му

04 март 2026, 11:52 часа 214 прочитания 0 коментара

Ръководството на Лудогорец е стартирало работа по лятната селекция с клуба, като шефовете на „орлите“ вече са набелязали едно от потенциалните нови попълнения в състава на Пер-Матиас Хьогмо. Става въпрос за сръбския дефанзивен полузащитник на Войводина Нови Сад – Ниегош Петрович. Това разкри изданието „Hotsport.rs“. Според информациите разградчани ще изпратят официална оферта за правата му веднага, след като трансферния прозорец отвори.

Ниегош Петрович е собственост на Войводина Нови Сад

От Лудогорец са готови да платят между 2,5 и 3 милион а евро, за да привлекат 26-годишния Петрович. Освен това „орлите“ са склонни да дадат и процент от следваща продажба на играча на отбора от Нови Сад. През този сезон полузащитникът е записал 24 мача за Войводина във всички турнири. В тях той се е отличил с три попадения и две асистенции. Петрович има договор със сръбския тим до лятото на 2028-ма, като според авторитетния сайт „Transfermarkt“ цената му е 3 милиона евро.

Кариерата на полузащитника

Ниегош Петрович е юноша на Рад Белград. През лятото на 2019-та той преминава в сръбския гранд Цървена звезда срещу 400 000 евро. В края на януари 2022-ра халфът е продаден на испанския Гранада срещу 1,5 милиона евро. След това той става част от Войводина, като първо играе в отбора под наем, а през 2024-та клубът от Нови Сад го взима за постоянно срещу 800 000 евро.

Бойко Димитров
Бойко Димитров
