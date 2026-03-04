Лудогорец се прицели в сръбски халф, „орлите“ броят 3 милиона евро за правата му

Ръководството на Лудогорец е стартирало работа по лятната селекция с клуба, като шефовете на „орлите“ вече са набелязали едно от потенциалните нови попълнения в състава на Пер-Матиас Хьогмо. Става въпрос за сръбския дефанзивен полузащитник на Войводина Нови Сад – Ниегош Петрович. Това разкри изданието „Hotsport.rs“. Според информациите разградчани ще изпратят официална оферта за правата му веднага, след като трансферния прозорец отвори.

Ниегош Петрович е собственост на Войводина Нови Сад

От Лудогорец са готови да платят между 2,5 и 3 милион а евро, за да привлекат 26-годишния Петрович. Освен това „орлите“ са склонни да дадат и процент от следваща продажба на играча на отбора от Нови Сад. През този сезон полузащитникът е записал 24 мача за Войводина във всички турнири. В тях той се е отличил с три попадения и две асистенции. Петрович има договор със сръбския тим до лятото на 2028-ма, като според авторитетния сайт „Transfermarkt“ цената му е 3 милиона евро.

200 puta na najvećoj sceni domaćeg fudbala. 🎯⚽



U Mozzart Bet Super ligi Srbije nema lakih utakmica, nema lakih duela – zato je 200 nastupa znak trajanja, kvaliteta i poverenja.



Njegoš Petrović - kapiten, lider, primer. 👑



Čestitke! 👏👏👏#mozzartbetsuperligasrbije pic.twitter.com/kE4GMtG8o6 — Mozzart Bet Super liga Srbije (@SuperLigaSrbija) February 24, 2026

Кариерата на полузащитника

Ниегош Петрович е юноша на Рад Белград. През лятото на 2019-та той преминава в сръбския гранд Цървена звезда срещу 400 000 евро. В края на януари 2022-ра халфът е продаден на испанския Гранада срещу 1,5 милиона евро. След това той става част от Войводина, като първо играе в отбора под наем, а през 2024-та клубът от Нови Сад го взима за постоянно срещу 800 000 евро.

