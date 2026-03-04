Двойният стандарт на Тръмп: САЩ правят в Иран това, което отказват на Украйна да прави в Русия с "Томахоук"

Съединените щати и Израел нанасят удари по иранските съоръжения за производство на дронове и ракети – способност, която САЩ отказват на Украйна, като казват "не" за доставка на крилати ракети „Томахоук“. Съвместната кампания на САЩ и Израел е насочена срещу обектите за производство и съхранение на ракети и дронове в цял Иран. Вашингтон обаче отдавна отказва на Киев оръжията, необходими за същото действие срещу руските съоръжения.

Още: "Натискът на САЩ върху Путин не работи": Сенатор призова за предаване на ракети "Томахоук" на Украйна

Украинските сили са в състояние да провеждат удари с дронове с голям обсег срещу значителна част от тила на Русия, но полезният товар на тези безпилотни машини е ограничен и не е подходящ за унищожаване на укрепени обекти или големи съоръжения. Затова Украйна многократно е отправяла искания за ракети „Томахоук“, достигащи до 2500 км разстояние - желание, което администрацията на Доналд Тръмп в крайна сметка отхвърли през есента на 2025 г.

Още: Уиткоф в основата и на отказа на Тръмп да прати ракети "Томахоук" на Украйна

Ако САЩ дадат "Томахоук" на Украйна, това ще означава значителни щети по руски военни обекти

Предоставянето от страна на САЩ на малък брой ракети „Томахоук“ на Украйна вероятно ще даде възможност на украинските сили да нанесат значителни щети или дори да унищожат ключови съоръжения за производство и съхранение на ракети и дронове в дълбокия тил на Русия, особено в райони с висока концентрация на производство като фабриката за „Шахед“ в специалната икономическа зона „Алабуга“ в Република Татарстан (на около 1100 километра от украинската граница).

Снимка: Getty Images

Украйна вероятно също ще може да нанесе значителни щети на руските ракетни производствени обекти - например машиностроителния завод „Воткинск“ в Република Удмуртия (на около 1300 километра от украинската граница), който произвежда различни балистични ракети, анализира американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

Още: Дупка 30х24 метра в руски завод за ракети "Орешник" и "Искандер": Резултатът от удара с ракети "Фламинго" (СНИМКИ)

Украинските сили нанесоха удари по "Алабуга" с далекобойни дронове през 2025 г. и по завода във Воткинск с украински крилати ракети FP-5 "Фламинго" през февруари тази година. Тези удари обаче не унищожиха и не извадиха от строя съоръженията. Доставките на "Томахоук" от САЩ през есента на 2025 г. щяха да помогнат на Украйна да нанесе удари по производствени и складови бази за дронове и ракети в тила на Русия, докато Киев продължаваше да разработва и произвежда свои собствени ракети "Фламинго". Такива удари с "Томахоук" щяха значително да отслабят руската кампания от зимата на 2025-2026 г. за нанасяне на удари с ракети с голям обсег и дронове срещу украинската енергийна и гражданска инфраструктура, отчитат от ISW.

Още: Ударът на "Фламинго" по руски военен завод: Зеленски отчете пропуски, но е доволен (ВИДЕО)