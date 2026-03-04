Русия призна за ударения танкер в Средиземно море и обвини Украйна (ВИДЕО)

Руското министерство на транспорта потвърди нападението над руския танкер за втечнен природен газ "Арктик Метагаз" в Средиземно море и обвини Украйна. Ведомството твърди, че корабът е превозвал товар, „разрешен в съответствие с всички международни правила", от пристанището в Мурманск“. Той е бил атакуван от безпилотни украински лодки край бреговете на Либия, гласи директното обвинение към Киев. Екипажът, състоящ се от 30 руски граждани, е невредим.

„Ние квалифицираме случилото се като акт на международен тероризъм и морско пиратство, грубо нарушение на основните норми на международното морско право“, отбелязва Министерството на транспорта в Москва.

Още: Руски кораб с втечнен газ, който е под санкции, гори в Средиземно море (ВИДЕО)

The sanctioned Russian LNG tanker Arctic Metagaz is on fire in the Mediterranean after a reported sea drone attack near Malta, Reuters reported. #Russia pic.twitter.com/7uAHoPwb7K — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 3, 2026

Нападението с дрон срещу "Арктик Метагаз"

На 3 март стана ясно, че танкерът, плаващ под руски флаг, гори в Средиземно море. Reuters, позовавайки се на източници от корабоплаването и морската сигурност, съобщи, че корабът е под санкции на САЩ и Обединеното кралство. Той е съобщил последно местоположението си като плаващ край бреговете на Малта в понеделник, по данни за проследяване на корабния трафик на платформата MarineTraffic.

Танкерът може да е бил атакуван от военноморски дрон, като Украйна е заподозряна в извършването на операцията, казва един от източниците, без да предоставя доказателства за твърдението си. Разпространява се версия, че е извършена атака от територията на Либия - от сътрудници на Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР).

Източници, близки до малтийските военни, съобщиха на MaltaToday, че Въоръжените сили на Малта са разположили хеликоптер над горящия кораб малко след като инцидентът е бил съобщен по морските радиоканали.

Още: Историята с танкера Marinera: Русия изрази задоволство от Тръмп и САЩ

Според De Re Militari корабът е почти напълно разполовен заради взрива вследствие на нападението.

*Заглавната снимка е илюстративна.