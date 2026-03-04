Лайфстайл:

Сценичният режисьор на победители от "Евровизия" поема "Bangaranga" (ВИДЕО)

04 март 2026, 11:48 часа 245 прочитания 0 коментара
Българският представител на тазгодишната "Евровизия" DARA е в Стокхолм, където работи по участието си на песенния конкурс през май във Виена, съобщи eurovoix.

В социалните мрежи DARA разкри, че работи с прочутия режисьор Фредрик Ридман по сценичното поставяне на българската песен "Bangaranga".

"Подготвена съм с всички костюми, имаме екип, който е готов с различни концепции. Подготвени сме с всичко. Очаквам да разбера възможно най-скоро кога точно ще снимам, но скоро заминавам за Стокхолм, защото там е същият режисьор, с когото ще работим. А сега всичко все още ще се променя. Танците, сцената, костюмите", коментира по-рано DARA.

Режисьор на двама победители на "Евровизия"

В публикация в социалните мрежи тя разкри, че се е срещала с Фредерик Ридман, който ще постави нейното изпълнение.

Ридман е поставял две изпълнения, спечелили "Евровизия" - "Heroes" на Måns Zelmerlöw от Швеция през 2015 г. и "The Code" на Nemo от Швейцария през 2024 г. През 2025 г. пък е бил креативен директор на френските и албанските песни.

DARA ще изпълни "Bangaranga" за България на конкурса през май във Виена. Тя ще се излезе в първата половина на втория полуфинал на 14 май.

"Bangaranga"

Песента "Bangaranga" беше избрана на специален концерт, след като DARA стана български представител на "Евровизия 2026".

"Дума bangaranga е на ямайски и означава "революция". Това е вътрешна революция, откритие на по-висшата сила в себе си", обясни самата DARA.

Композицията събра най-голяма подкрепа от жури и публика на заключителния за българската селекция концерт, на който DARA изпълни 3 специално написани за конкурса песни.

"Бангаранга ще доведе със сигурност "Евровизия" в България!", коментираха редица потребители в социалните мрежи. Песента беше неоспорим фаворит на публиката, получавайти над 88% от зрителския вот. Журито също гласува единодушно за "Bangaranga".

Десислава Любомирова
