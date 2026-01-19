Спорт:

Курсът на еврото с рязък завой, невиждан е от месеци

19 януари 2026, 09:27 часа 411 прочитания 0 коментара
Курсът на еврото спрямо щатския долар късно вчера се срина до няколкомесечно дъно, като европейската валута беше паднала под нивото от 1,16 към американската. По този начин еврото достигна най-ниския си курс от месец ноември към долара. Тази сутрин обаче, курсът на единната валута направи рязък завой, като се върна над 1,16 към щатските пари. В предишната седмица пък доларът регистрира най-значителния си спад за последните три седмици.

Котировките

В междубанковата търговия във Франкфурт единната европейска валута се продава за 1,163 долара или близо до нивото от петък.

Европейската централна банка определи в петък референтен курс на еврото от 1,1617 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 18 януари, когато беше на ниво 1,1577 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 24 декември 2025 - единната европейска валута бе със стойности от 1,1806 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 3 февруари 2025, когато слезе до 1,0125 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 17 септември 2025 - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,1879 спрямо щатския долар.

