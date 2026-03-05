"НАТО ни пази": Съветът по сигурността при Гюров събра партиите - някои избраха да открият кампанията си на гърба на войната (ОБЗОР)

Свиканото от премиера Андрей Гюров спешно заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет събра лидерите на парламентарно представените партии заради нарастващото напрежение в Близкия изток. Срещата започна в 11:00 часа в сградата на правителството и приключи минути преди 14 часа.

"Паниката по никакъв начин не трябва да се използва за политическа пропаганда. България не е застрашена директно от военните действия, не сме страна в конфликта, не участваме в операциите. Сънародниците ни във всеки един момент трябва да помнят, че НАТО се грижи за сигурността ни. Ситуацията не е стигнала критична точка, но ако стигнем този момент - имаме ясна стратегия как да се защитим", каза Гюров след края на заседанието. "Противоракетната отбрана на НАТО е направена с цел да отрази заплахи от Иран и видяхме, че в случая с Турция тя сработи безотказно. Дал съм указания на министрите, които отговарят за сигурността, да говорят честно и открито с обществото и всички да са уверени, че няма скрита инфромация. Сънародниците ни от засегнатите райони продължават да се прибират, благодарение на координацията и усилията на службите и екипите на министрите", каза още служебният премиер. Припомняме, че първата група български граждани от Близкия изток вече кацнаха у нас.

Иначе заседанието беше свикано по искане на министъра на отбраната Атанас Запрянов след вчерашното редовно заседание на кабинета. Повод за това стана информацията за изстреляна балистична ракета към територията на Турция, която е преминала над Ирак и Сирия, а впоследствие е била свалена от системите за противовъздушна отбрана на НАТО над Турция. От Техеран отрекоха да са стреляли към южната ни съседка. По думите на министъра този инцидент променя средата за сигурност и налага нова оценка на рисковете, произтичащи от конфликта в Близкия изток. Като допълнителен повод за заседанието бяха посочени и опити за атаки срещу бази в Кипър през последните дни. Вчера е проведено и съвещание с командването на Въоръжените сили, на което са набелязани допълнителни мерки за сигурност. Част от тях предвиждат промени в готовността на някои формирования, свързани с противовъздушната отбрана на страната.

Данни от заседанието

На днешното заседание участваха и представители на парламентарнопредставените сили, които бяха запознати с оценките на службите и предложените мерки.

Според Ивайло Мирчев от ПП-ДБ службите и министрите трябва да представят реалната ситуация в две основни направления – възможността за потенциална мигрантска вълна и сигурността на енергийните доставки, включително на петрол и втечнен газ. По думите му към момента няма регистриран засилен миграционен натиск, но страната ни трябва да бъде подготвена, като действията трябва да са част от обща европейска политика. "Доста конкретен беше съветът, получихме всички отговори. На този етап няма пряка заплаха за България. Ни има доста мерки, които трябва да бъдат взети", заяви Мирчев след края на заседанието.

Наталия Киселова от БСП посочи, че очаква институциите да успокои българските граждани и изиска темата за конфликта да не се използва за предизборни цели. "Бяха изнесени данни, че няма пряка заплаха. Има евентуално потенциални асиметрични заплахи. Бяха поставени конкретни въпроси към министрите и към ръководителите на служби", каза Киселова след Съвета, като уточни, че става въпрос за използването на иначе обичайни дейности, през които да се разстройва дейността на различни граждански или държавни инфраструктури.

Кирил Веселински от МЕЧ изрази мнение, че срещата с парламентарно представените партии е трябвало да бъде свикана по-рано, за да няма съмнения и притеснения в обществото. Той постави и въпроса доколко е защитена националната сигурност на страната след ракетата, свалена над Турция, и заяви, че подкрепя политика на неутралитет.

И първите, открили предизборните си кампании

От своя страна "ДПС - Ново начало" и "Има такъв народ" избраха да открият предизборните си кампании на гърба на военната ескалация.

"Поговорихме си, изискахме информация. Знаете, че има специфична информация, която не мога да кажа, но служебният кабинет не е честен към българските граждани. Не беше честен и към парламента", каза след края на Съвета пред журналисти Тошко Йорданов от ИТН и допълни, че по време на заседанието се били опитали да "шикалкавят". Той се обърна към журналистите, като каза "за разлика от вас, ние можем да им задаваме въпроси очи в очи и да ги притискаме, и това и направихме". Депутатът заяви, че според него много български граждани си задават въпроси заради наличната публична информация за американски самолети на летището в София, както и заради военните действия и напрежението, свързано с Иран.

"Единствената ни защита е членството ни в НАТО", каза Йорданов и добави, че българската противовъздушна отбрана е била дарена на Украйна.

От своя страна Станислав Анастасов от ДПС-НН напусна заседанието предсрочно и направи предизборно изявление пред журналисти: "Не мога да повярвам на това, което чух и видях вътре. Тези хора се провалиха тотално, говоря за служебното правителство. Българските граждани трябва да знаят, че няма правителство. Българи бедстват в целия Близък изток. Няма адекватно действие. Обръщаме се към президента Йотова - това тук беше абсолютно несериозно нещо. По най-бързия начин да си поеме отговорността и да свика Консултативен съвет по национална сигурност", призова Анастасов.

