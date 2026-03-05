Борисов вся интрига: Напрежение между Гюров и Запрянов заради партийно посещение

Задочен спор и възникнало напрежение между премиера Андрей Гюров и министъра на отбраната Атанас Запрянов белязаха брифинга пред медиите след края на извънредното заседание на Съвета за сигурност в Министерски съвет в четвъртък. Поводът - посещението на военния министър в централата на ГЕРБ по-рано през деня, където получи партийни наставления от лидера на партията Бойко Борисов. Още в началото на мандата на кабинета Гюров бившите управляващи декларираха, че са дали съгласие Запрянов да остане служебен министър, макар и като бивша партийна квота.

"Министрите от служебния кабинет нямат място по партийните централи. Трябва да се концентрираме върху работата ни тук, която имаме, по отношение сигурността на българските граждани", каза Гюров на въпрос защо Запрянов е на посещение в офисите на ГЕРБ в деня на Съвета за сигурността.

Напрежението

Впоследствие обаче военният министър даде аргументи защо е предприел този политически ход:

"Решението за разполагането на американските самолети в България беше взето на 17-18 февруари в мандата на правителството на премиера Росен Желязков и мандатоносителя ГЕРБ. Аз съм подписал това решение и съм уведомил политическата сила и премиера по онова време. За мен е важно подкрепата на ГЕРБ за това решение да продължи да се осъществява и в рамките на служебното правителство. Знаете, че не съм партиен член и съм експерт, който е лоялен и благодарен за доверието да се включа в кабинета", обърна внимание Запрянов.

По думите му ситуацията изисква евроатлантическа подкрепа и в пленарна зала. "Разговорът беше по две теми - ще продължи ли подкрепата на ГЕРБ за това решение и съм благодарен, че тя продължава и второ, относно инструмента SAFE и решенията, които предстоят по него. Аз не го разглеждам като партийно посещение, а като среща с политическа сила, която носи политическа отговорност и не бяга от нея. Нека бъдем коректни", коментира още Запрянов.

