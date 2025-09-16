Курсът на еврото спрямо долара е невиждан от месец

Еврото пое възходящо спрямо долара днес, като курсът му не е виждан от повече от месец, малко под психологическата граница от 1,18 към американската валута. Утре се очаква Управлението за федерален резерв да реши за американските лихви, което определено влияе на курса. В началото на миналата седмица нивата на европейската валута към долара не бяха виждани от началото месец юли.

Котировките

В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин единната европейска валута се продаваше за 1,1786 долара или над курса от вчера.

ЕЦБ определи вчера референтен курс на еврото от 1,1766 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 27 август, когато беше на ниво 1,1579 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 16 септември - единната европейска валута е със стойности от 1,1786 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 3 февруари, когато слезе до 1,0125 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 1 юли - единната европейска валута има пикови стойности от 1,1811 спрямо щатския долар.