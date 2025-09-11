Курсът на еврото взе неочаквана посока към долара, пресече психологическа граница

Курсът на еврото спрямо долара неочаквано отстъпва още тази сутрин, като отново слезе под психологическата граница от 1,17 към американската валута. По-рано нивата на европейската валута към долара в началото на седмицата не бяха виждани от началото месец юли, но това се дължеше най-вече на сриването на щатската валута в началото на седмицата, предвид очакванията за понижение на лихвите в САЩ.

Котировките

В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин единната европейска валута се продаваше за 1,1691 долара или под курса от вчера.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1707 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 27 август, когато беше на ниво 1,1579 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 9 септември - единната европейска валута е със стойности от 1,1784 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 3 февруари, когато слезе до 1,0125 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 1 юли - единната европейска валута има пикови стойности от 1,1811 спрямо щатския долар.