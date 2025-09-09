Лихвите по френските облигации за пръв път в историята надминаха италианските

За първи път в историята на еврозоната разходите по заемите на Франция надхвърлиха тези на Италия, съобщават Файненшъл таймс и Блумбърг, цитирани от БТА. Според анализаторите това отразява засилените опасения на инвеститорите за фискалната политика в Париж и променя динамиката на пазара на облигации в региона.

Разместването днес се дължи частично на технически причини, свързани с падежите на референтните облигации, но тенденцията към сближаване на доходността на френския и италианския дълг се наблюдава от години. С доходност от 3,47 на сто по 10-годишните заеми Франция вече плаща повече от Гърция (3,35 на сто) и се доближава до Италия (3,51 на сто).

Пазарни наблюдатели отбелязват, че Франция, която традиционно се възприемаше като част от "ядрото" на еврозоната, се движи към групата на по-рисковите държави и преминава към "периферията". Допълнителната премия спрямо германските бундове достигна 0,8 процентни пункта.

Още: Бюджетният провал на Франция ще доведе до засилен контрол върху дефицита: Анализ на Симеон Дянков

Политическата несигурност засилва натиска върху президента Еманюел Макрон, след като премиерът Франсоа Байру подаде оставка заради загубен вот на доверие. Плановете му за намаляване на бюджетния дефицит, включително чрез премахване на два официални празника, няма да бъдат реализирани. Новият министър-председател ще трябва да представи ревизиран фискален пакет за 2026 г.

Има ли опасност от финансова криза във Франция?