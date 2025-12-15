Искът на Русия за замразените руски активи е за стотици милиарди долари

Арбитражен съд в Москва съобщи днес, че е получил иск от Банката на Русия (руската централна банка) срещу белгийския централен депозитар на ценни книжа „Юроклиър“ (Euroclear). Банката претендира обезщетение в размер на 18,2 трилиона рубли (около 229,36 милиарда долара). Искът е свързан със загуби, които руската централна банка твърди, че е понесла вследствие на действията на депозитаря във връзка със замразените руски активи.

Припомняме, че в петък, 12 декември, руският регулатор обяви, че завежда иск срещу депозитаря, тъй като действията на „Юроклиър“ са довели до вреди заради блокирани активи. Паралелно с това публикуваните от Европейската комисия предложения за използване на замразените руски активи са определени в иска като „незаконни“ от гледна точка на международното право.

Преди няколко дни главният изпълнителен директор на „Юроклиър“ Валери Юрбен заяви в цитирано от Ройтерс интервю за в. „Франкфуртер алгемайне цайтунг“, че белгийската финансова институция не може просто да даде или прехвърли на ЕС средствата, генерирани от замразените руски активи, тъй като тези активи, държани от групата, са обвързани с правни искове.

По-рано този месец ЕК предложи финансирането за Украйна в следващите две години да бъде осигурено или със средствата в „Юроклиър“, които да бъдат върнати от Украйна, след като войната приключи и руската страна изплати обезщетение на Киев, или с общ заем от международните финансови пазари, гарантиран от държавите в ЕС. Решение се очаква на насроченото по-късно този месец заседание на Европейския съвет. Днес в Брюксел се подготвя среща между белгийския премиер Барт де Вевер, германския канцлер Фридрих Мерц и председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен, на която ще обсъдят въпроса.

