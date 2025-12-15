Най-евтини ски курорти: Боровец и Банско първи по ниски цени

Боровец и Банско за поредна година са сред най-изгодните зимни курорти в Европа за скиорите от Великобритания, сочи класация на британската компания Post Office Travel Money.

Класацията оценява качеството на туристическите услуги и нейната цена за британските туристи, решили да отидат на ски ваканция без деца.

Най-старият планински курорт у нас и на Балканите Боровец е на второ място по най-добро съотношение между цена и качество.

Банско пък, който вече официално откри зимния си сезон, е на четвърто място в списъка, изпреварен от норвежкия курорт Йейлу.

Най-изгоден курорт за възрастни без деца е италианският ски курорт Бардонекия, който зае челната позиция в класацията и миналата година.

150% поскъпване на картите у нас

Данните на Post Office Travel Money сочат, че за 6-дневна почивка в Боровец британски турист трябва да отдели малко над 760 евро. Сумата включва ски карта, наем на екипировка, ски учител и напитки и обяд на пистите. За същите услуги в Банско ще са необходими малко над 805 евро, а в Бардонекия - 685 евро.

За едно британско семейство, състоящо се от двама възрастни и две деца, най-изгодни са италианските алпийски курорти Пасо Тонале и Бардонекия, а веднага след тях е Банско. За 6-дневния си престой в Пасо Тонале семейството ще трябва да плати 1405 евро, в Бардонекия - 1680 евро, а в Банско - 1754 евро.

Данните обаче също така сочат, че най-значително увеличение на цените на ски картите през последното десетилетие се отчита именно в Банско. През 2016 г. ски карта за 6 дни там е струвала 127 евро, а през 2026 г. се очаква да бъде 323 евро, което е ръст от 154,2%.

Източник: БГНЕС

За сравнение, в Бардонекия 6-дневна ски карта този сезон струва 198 евро, в норвежкия курорт Йейлу - 256 евро, а в Боровец - 298 евро, предаде БТА.

Като цяло през сезон 2025/26 почивката за британски гражданин в Боровец поскъпва с 18,6% на годишна база, а в Банско - с 23,3% . Именно в Банско се регистрира най-големият такъв ръст, сочи класацията на десетте най-изгодни европейски курорта.

Проучването обхваща 32 ски курорта в 9 европейски дестинации - Андора, Австрия, България, Финландия, Франция, Италия, Норвегия, Испания и Швейцария.