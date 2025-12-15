Спорт:

Най-евтини ски курорти: Боровец и Банско първи по ниски цени

15 декември 2025, 09:07 часа 252 прочитания 0 коментара
Най-евтини ски курорти: Боровец и Банско първи по ниски цени

Боровец и Банско за поредна година са сред най-изгодните зимни курорти в Европа за скиорите от Великобритания, сочи класация на британската компания Post Office Travel Money.

Класацията оценява качеството на туристическите услуги и нейната цена за британските туристи, решили да отидат на ски ваканция без деца.

Най-старият планински курорт у нас и на Балканите Боровец е на второ място по най-добро съотношение между цена и качество.

Още: Зимата е тук: 4 любими дестинации в Банско

Банско пък, който вече официално откри зимния си сезон, е на четвърто място в списъка, изпреварен от норвежкия курорт Йейлу.

Най-изгоден курорт за възрастни без деца е италианският ски курорт Бардонекия, който зае челната позиция в класацията и миналата година.

150% поскъпване на картите у нас

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Данните на Post Office Travel Money сочат, че за 6-дневна почивка в Боровец британски турист трябва да отдели малко над 760 евро. Сумата включва ски карта, наем на екипировка, ски учител и напитки и обяд на пистите. За същите услуги в Банско ще са необходими малко над 805 евро, а в Бардонекия - 685 евро.

За едно британско семейство, състоящо се от двама възрастни и две деца, най-изгодни са италианските алпийски курорти Пасо Тонале и Бардонекия, а веднага след тях е Банско. За 6-дневния си престой в Пасо Тонале семейството ще трябва да плати 1405 евро, в Бардонекия - 1680 евро, а в Банско - 1754 евро.

Данните обаче също така сочат, че най-значително увеличение на цените на ски картите през последното десетилетие се отчита именно в Банско. През 2016 г. ски карта за 6 дни там е струвала 127 евро, а през 2026 г. се очаква да бъде 323 евро, което е ръст от 154,2%.

Източник: БГНЕС

За сравнение, в Бардонекия 6-дневна ски карта този сезон струва 198 евро, в норвежкия курорт Йейлу - 256 евро, а в Боровец - 298 евро, предаде БТА.

Като цяло през сезон 2025/26 почивката за британски гражданин в Боровец поскъпва с 18,6% на годишна база, а в Банско - с 23,3% . Именно в Банско се регистрира най-големият такъв ръст, сочи класацията на десетте най-изгодни европейски курорта.

Още: Боровец празнува новия зимен сезон на 27 декември и стартира честванията на своя 130-годишен юбилей

Проучването обхваща 32 ски курорта в 9 европейски дестинации - Андора, Австрия, България, Финландия, Франция, Италия, Норвегия, Испания и Швейцария.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Отговорен редактор
Банско Боровец зимни курорти ски курорти
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес