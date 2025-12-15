Предсрочни избори на хоризонта: Как може да се гарантира честността на вота?

Не трябва да се връща положението с машинното гласуване, каквото беше от юли 2021 г. Това мнение изрази изборният експерт Стоил Стоилов в ефира на Нова телевизия. По думите му големият срив на избирателната активност, между 2017 г. и последните избори, е станал точно когато е въведено машинното гласуване. "600 000 избиратели напуснаха. А когато се върна хартията, голяма част от тези, които бяха принудени да гласуват на машина, се върнаха на хартия", аргуменитра се той. Според него трябва да оставим машинното гласуване във вида, в който е сега.

Велислав Величков от инициативата "Правосъдие за всеки" възрази. "Не е вярно това, което казва г-н Стоилов относно данните за избирателната активност. През април 2021 г. имаме над 50% избирателна активност. Когато се въвеждат машините, тя става около 46%, а после - 42%. След премахването на масовото машинно гласуване и въвеждането на хартиената бюлетина, избирателната активност трайно пада под 40%, През 2024 г. на първите избори е 33%. На последните избори е 39%”, обясни Величков.

По думите му броят на невалидните бюлетини достига 56 000 на последните избори. Той съобщи и че преди въвеждането на машинното гласуване има избори с 18% невалидни бюлетини, а когато машинното гласуване е масово, въпреки че има възможност да се гласува с хартия, невалидните бюлетини са под 2%.

"Във всички секции трябва да има възможност да се работи с машина. Бяха дадени над 40 милиона за тези машини от държавния бюджет. Те работят безотказно и грешки с машинния вот няма. Те не трябва да бъдат ползвани като принтери - трябва да си има гласуване с машина, което да вади машинен протокол и той да се сравнява с разписката, която излиза от машината. Най-ценното на разписката от машината е, че всеки, преди да пусне, вижда за кого е гласувал, сгъва и пуска. Върху разписката с химикал не могат да се правят фалшификации", категоричен бе Величков.