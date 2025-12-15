Стар бюджет, доходи, инфлация: Икономисти обясниха какво ни чака през 2026 г.

Удължителният бюджет ще озапти разходната част, срещу която бяха критиките на протеста. В това бяха категорични икономистите Васил Караиванов и Михаил Кръстев в ефира на Нова телевизия. По думите им той може да спре автоматичното увеличение на заплатите на полицаи, служби за сигурност и военни. "А след това ще има време да бъдат променени законите и автоматичното увеличение на заплатите да бъде премахнато. С удължителен бюджет обаче няма да могат да се вдигнат другите заплати в публичния сектор", обясни Кръстев.

ОЩЕ: Любомир Дацов: Бюджетът е котел, помпат парата, а няма предпазен клапан

Караиванов заяви от своя страна, че при удължителен бюджет обаче общините няма да получат допълнителни средства. Но добави, че при приемане на бюджета за 2026 г. може да има компенсация за пропуснати приходи.

Относно инфлацията, Караиванов е на мнение, че догодина реално тя ще е 3-4% и ще дойде от цените на храните и услугите. "При замразяване на доходите обаче усещането ще е за много по-голямо поскъпване", обясни той.

ОЩЕ: Ивайло Мирчев: Този парламент трябва да върне изцяло машинния вот и да приеме удължителен закон за бюджета

Според него в тази ситуация нов бюджет може да се появи около април - май. "В него могат да се коригират определени заплати със задна дата, както бе станало в сферата на образованието преди време", заяви още той.