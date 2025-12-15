Руският посланик във Великобритания Андрей Келин демонстрира нагледно каква е позицията на Москва по отношение на мирните преговори. Очевидно, Кремъл не желае да се ангажира с такива, а вместо това настоява за капитулация на Украйна. Дипломатът бе попитан какво мисли за плана на американския президент Доналд Тръмп, който първоначално беше във формат от 28 точки, но се оказа, че е писан под диктовката на Кремъл и че устройва диктатора Владимир Путин, а впоследствие беше преработен след среща между представители на Киев и Вашингтон.

Руският дипломат: Украйна трябва да е наясно със "ситуацията на място"

"Не трябва да бъде сделка. В момента трябва да говорим за капитулация, защото Киев не трябва да мисли за споразумение, а за моментната ситуация, за положението на украинската икономика, за ситуацията в Европа, където няма повече останали пари за Украйна", обяви високомерно в интервю Андрей Келин.

Изглежда, той има предвид това, че Украйна е изправена пред бюджетен дефицит от април 2026 г. нататък, ако Европейският съюз не ѝ предостави т.нар. репарационен заем в рамките на 210 милиарда евро. Целта на Европейската комисия е той да бъде осигурен от замразените в блока руски активи, но е изключително деликатен въпрос от правна гледна точка. Белгия, която държи огромната част от тези авоари във финансовата институция Euroclear, засега отказва да подкрепи плана, защото се страхува от това, че Руската федерация ще я съди. Тя иска гаранции от страните членки на ЕС, за да се подели тежестта поравно: България и още три страни: Решенията за замразените руски активи трябва да съответстват на международното право.

Всъщност Руската централна банка вече заведе дело срещу Euroclear в съд в Москва.

Що се отнася до ситуацията на място, както я нарича руският посланик в Лондон, вече стана ясно, че Москва печели време, бавейки се около преговорите, за да завзема още и още територии. Лъжите на Кремъл обаче бяха опровергани в Купянск, който в момента се прочиства от украинските сили, а Путин тръбеше, че е превзет от руснаците: Зеленски с оптимизъм за мир - пратил на Тръмп червените си линии в нов план. Украйна продължава напредъка в Купянск (ОБЗОР - ВИДЕО).