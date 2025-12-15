Любопитно:

15 декември 2025, 09:27 часа 364 прочитания 0 коментара
Обрат с курса на еврото в началото на седмицата

Курсът на еврото спрямо щатския долар отстъпи позиции в началото на седмицата, след като рязко се покачи в края на миналата, когато премина границата от границата от 1,17 към щатската валута. Тази сутрин европейската валута леко пое надолу. Като цяло през есента еврото достигна до най-ниските си нива от месеци спрямо зелените пари, но преди това беше на много високи нива към долара, невиждани от повече от четири години.

Котировките

В междубанковата търговия във Франкфурт единната европейска валута се продава за 1,1735 долара или под нивото от петък.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1731 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 21 ноември, когато беше на ниво 1,1502 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 11 декември - единната европейска валута бе със стойности от 1,1757 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 3 февруари, когато слезе до 1,0125 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 17 септември - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,1879 спрямо щатския долар.

Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
