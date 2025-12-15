Режисьорът Роб Райнер и жена му бяха открити мъртви

Американският режисьор Роб Райнер и съпругата му Мишел бяха открити мъртви в дома си в Южна Калифорния. Полицията в Лос Анджелис обяви, че двама души са намерени мъртви в дома на режисьора, но не потвърди публично самоличността им на пресконференция в неделя вечерта. Разследва се „очевидно убийство“, съобщи "Си Ен Ен".

Роб Райнер е на 78 години, а съпругата му Мишел е на 68. Като актьор става известен с ролята си на Майкъл Стивич в ситкома „Всички в семейството“, която му носи две награди "Еми". Като режисьор е известен с филмите „Принцесата булка“, „Когато Хари срещна Сали“, „Мизъри“ и „Доблестни мъже“.

Повече за случилото се

Говорител на пожарната служба на Лос Анджелис каза пред "Би Би Си", че в неделя са получили обаждане около 15:38 местно време (23:38 GMT) за медицинска помощ за дом на Чадбърн Авеню в квартал Брентвуд в Лос Анджелис. Там са открили 78-годишен мъж и 68-годишна жена, като и двамата са били обявени за мъртви в дома. Властите не са ги идентифицирали веднага, нито са уточнили обстоятелствата около смъртта им.

Детективи от отдел „Грабежи и убийства“ от полицейското управление на Лос Анджелис също са се отзовали на място и са започнали разследване за това, което те нарекоха „очевидно убийство“.

След като са влезли в жилището, полицията съобщи, че е открила двама починали. Властите все още не са предоставили допълнителни подробности за обстоятелствата около смъртта.

Райнер е бил женен за актрисата Пени Маршал от 1971 до 1981 г. Той е осиновил дъщерята на Маршал, актрисата Трейси Райнер. По-късно, през 1989 г., той се жени за Мишел Райнер, актриса и фотограф. Двойката има три деца - Джейк, Ник и Роми.

Източник: БГНЕС