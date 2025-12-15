Мирчев изригна срещу "политическата чалга ИТН": Уж факти, а всъщност фалшиви новини

Лидерът на "Да, България" Ивайло Мирчев разкритикува Станислав Балабанов от "Има такъв народ", че разпространява фалшиви новини за връзки на ПП-ДБ с ДПС-Ново начало и в частност, за изразено мнение от страна на Мирчев за Делян Пеевски.

Мирчев обяви, че макар от ИТН да твърдят, че боравят "само с факти", всъщност си служат с фалшиви новини, които имат за цел да заблудят широката общественост.

Атаката на ИТН

Атаката на ИТН започна още в петък вечер, когато Станислав Балабанов гостува в "Панорама". Там той обвини десния проект в минало съглашателство с ДПС.

Балабанов показа снимки и разкритикува поведението на ПП-ДБ, когато са част от управление с ДПС.

"Разликата е, че когато "Продължаваме Промяната" искат да са на власт, искат да са част от тази власт, за тях ДПС не е проблем, а господин Пеевски се е променил за добро. Когато са в опозиция и когато нямат власт, за тях, разбира се, е огромен проблем, използвайки енергията в момента на всички от площада да измият срама си", коментира Балабанов.

Снощи в събиране на Редколегията на Слави Трифонов той показа и заглавия на медийни публикации, една от които цитираше Мирчев: "Впечатлев съм от Пеевски, ДПС е част от мнозинството". Именно тя вбеси десния партиен лидер.

"Вместо факти - фейк нюз, достойни за пеевска медия"

"Преди малко в меката на политическата чалга ИТН за пореден път са развяли фалшива новина, приписвайки ми думи, които не съм казвал по отношение на Пеевски. Уж предварителната заявка на диванния политик Слави беше да има "само факти". Вместо факти - фейк нюз, достойни за пеевска медия", възмутено коментира Мирчев.

Източник: Facebook/Ивайло Мирчев

И на свой ред отвърна, че ИТН имат ангажимент да отговорят за редица свои прегрешения - корупцията в министерствата на ИТН, защо ИТН саботира съдебната реформа, как ИТН гласува синхронно с ГЕРБ и ДПС по ключови теми, как ИТН подведе хилядите от протестите, обещавайки истинска битка срещу Пеевски, а накрая за година дори не усети влиянието му, и др.

"Фактите са упорито нещо. Фалшивите новини – също. Непреходни остават само борбата на ИТН срещу свободата на словото и арогантното отношение към младите лекари. А за Пеевски - сигурен съм, че все още никой в ИТН не е усетил неговото влияние върху управлението. Затова за чалга политическите покойници или добро или нищо, но най-добре - нищо!", завърши Мирчев.