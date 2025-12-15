Алпинист загина в Босна и Херцеговина: Планинските спасители се измъчиха, докато стигнат до него (ВИДЕО)

Изключително трудна и мъчителна операция по изваждането на тялото на загинал алпинист се проведе вчера вечерта в Динарските планини и по-конкетно в планината Височица в Босна и Херцеговина. Новината съобщи македонската медия "Макфакс", позоввайки се на хърватката медия "Индекс". Операцията беше изключително мащабна, в нея участваха 20 спасители от спасителната служба „Прень“, спасителната служба „Ябланица“ и спасителната служба на кантона Сараево.

Спасителната операция продължи от неделя следобед и беше затруднена от недостъпния терен и изключително трудните физически условия.

Спасителите се надяваха на хеликоптер

"Имаше надежда, че хеликоптер на EUROFOR ще може да транспортира тялото, тъй като мястото беше подходящо за такъв достъп, но поради тъмнината това в крайна сметка не беше възможно, съобщи "Индекс".

"Надяваме се хеликоптерът да може да се приближи, в противен случай евакуацията ще продължи цяла нощ. Теренът е изключително труден“, обявиха предварително спасителите в профила си във Facebook.

Подобни инциденти на Балканите

Припомняме, че през март 43-годишен хърватски алпинист загина при нелеп инцидент в Горенски регион в Северозападна Словения, където се намират Юлийските Алпи. Мъжът е бил на планински преход с още няколко туристи. Групата е преминавала през снежна планинска пътека, но за нещастие по време на прехода хърватският алпинист се подхлъзнал и паднал в пропаст и загинал на място. ОЩЕ: Паднал в бездна: Хърватски алпинист загина в Словения