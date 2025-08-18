НАП: Зрелостниците вече дължат здравноосигурителни вноски

Младежите, които са завършили средното си образование тази година и са се дипломирали, но не са започнали работа веднага, трябва да внесат до 25 август здравноосигурителната си вноска за юли. Това важи и за зрелостниците, които ще бъдат студенти редовно обучение наесен и не са започнали работа, припомнят от Националната агенция за приходите (НАП).

За периода от завършване на средното до започване на висшето си образование или работа на трудов договор те трябва да внесат здравните си осигуровки за своя сметка в размер на 43,08 лв. месечно.

От НАП обясняват, че причината за това е, че абитуриентите не попадат в нито една от категориите - ученици или студенти, поради което не отговарят на условията за здравно осигуряване за сметка на държавния бюджет, както и не упражняват трудова дейност, за която подлежат на здравно осигуряване на съответното основание по Закона за здравното осигуряване. В тези случаи завършилите средно образование трябва да подадат декларация Образец 7 - за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителните вноски. Документът се подава до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало задължението за осигуряване. Тогава е и срокът за плащането на тези вноски.

От НАП отбелязват, че при допуснати повече от три неплатени здравноосигурителни вноски за последните три години, зрелостникът може да се окаже с прекъснати здравноосигурителни права и да няма достъп до безплатни здравни услуги, осигурени от Националната здравноосигурителна каса. От приходната агенция припомнят също, че за вноски, които не са направени в срок, се начислява законова лихва.

