Шедьовър спаси Черно море срещу последния! Илиан Илиев похвали героя

Черно море победи много трудно последния в класирането Монтана с 1:0 в двубой от 26-ия кръг на Първа лига. На "Тича" Берк Бейхан реализира единственото попадение в срещата в 65-ата минута. Той остави безпомощен противниковия страж със страхотен шут от дистанция. Със спечелените 3 точки "моряците" остават на петата позиция с 43 пукта. Монтана е на последното място с 16.

Двата отбора изиграха слабо първо полувреме, в което почти не създадоха голови положения. Варненци бяха по-активният тим, владееха повече топката, но не успяха да отправят нито един опасен удар. Гостите пък имаха два през първата частм като дори Борис Димитров уцели греда. След почивката Томов спаси изстрел на Ежике.

В 58-ата минута домакините отправиха първия си удар към вратата. Берк Бейхан стреля от около 20 метра, но топката премина встрани от вратата на гостите. Само седем минути по-късно Черно море успя да открие резултата. Топката бе изчистена от наказателното поле на гостите, стигна до Бейхан, който с удар от около 25 метра вкара гол за домакините – 1:0.

След мача Илиан Илиев коментира красивото попадение: „Той е много добро момче, едно грешно поемане и се вкарва в драми, което не е добре за психиката на един футболист. Наложи се след контузии да влиза неготов. Надявам се този гол да му даде това самочувствие. Това момче има бъдеще, както и другите вътре в отбора. Надявам се да ни даде повече спокойствие. Ако бяхме направили и четвърто равенство 0:0, това щеше да е изкуство“.

