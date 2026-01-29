Нарастват разходите по жилищни кредити: Данни на БНБ

Годишният процент на разходите (ГПР) по жилищните кредити, отпуснати от търговските банки у нас през декември 2025 година, е нараснал до средно 2,90 на сто. Това показват най-новите данни на Българската народна банка. За сравнение, средният ГПР по заемите за жилище е възлизал на 2,86 на сто през предходния месец ноември, а през декември 2024 година нивото е било 2,82 на сто.

Средната годишна лихва по новите ипотечни заеми, отпускани в левове през декември, възлиза на 2,48 на сто, като запазва нивото си от преходния месец ноември. На годишна база се наблюдава понижение, тъй като през декември 2024 година средното равнище е било 2,50 на сто.

През последния месец на миналата 2025 година обемът на новите жилищни кредити достига 1,38 млрд. лева, което представлява ръст от 47,3 на сто на годишна база и повишение от 25 на сто на месечна основа.

Средната годишна лихва по новите потребителски заеми, отпуснати в левове през декември 2025 година, достига 9,43 на сто, спрямо средно 8,84 на сто през предходния месец ноември и 10,03 на сто през декември 2024 година. ГПР по потребителските кредити възлиза на средно 9,76 на сто през декември миналата година спрямо 9,17 на сто през ноември и 10,68 на сто през декември 2024 година.

Обемът на отпуснатите кредити за потребление през декември нараства с 25,6 на сто на годишна база до 854,9 млн. лева, докато на месечна база се отчита понижение от 9,3 на сто.

Лихви по депозити

Средната годишна лихва по срочните нови депозити, отпуснати в левове на домакинствата през декември 2025 година, достига 0,85 на сто, спрямо 0,81 на сто през преходния ноември и 1,07 на сто през декември 2024 година.

При новите депозити с договорен матуритет, отпуснати в евро, средната годишна лихва достига 1,24 на сто през декември, спрямо 1,44 на сто месец по-рано и 1,49 на сто през декември 2024 година.

Обемът на новите срочни депозити на домакинствата през декември достига 662,9 млн. лева за тези в левове и 264,2 млн. лева за влоговете в евро. Обемът на новите депозити в левове нараства на годишна база със 73,1 на сто, докато при тези в евро се отчита годишен спад от 3,4 на сто.