Япония засега няма да изпраща военни кораби в Ормузкия проток

Япония засега не планира да изпраща военни кораби за ескортиране на танкери в Ормузкия проток. Това заяви японската министър-председателка Санае Такаичи, след като американският президент Доналд Тръмп призова съюзниците на Вашингтон да помогнат за възстановяване движението на търговски плавателни съдове по блокирания от Иран морски път, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Не сме взели никакви решения, свързани изпращането на кораби за ескорт. Продължаваме да проучваме какви независими действия може да предприеме Япония и какво може да бъде направено в рамките на законовата уредба", каза Такаичи пред парламента.

Призивът на Тръмп към съюзниците на САЩ, включително Япония, да помогнат за защитата доставките на петрол и газ през стратегически важния воден път поставя Токио в трудно положение. Конституцията на Япония отхвърля войната и ограничава обхвата на задграничните военни операции, които Токио може да провежда.

САЩ все още не са отправили официално искане за помощ, отбеляза Такаичи.