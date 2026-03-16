Бях на дъното: Поли Генова говори за най-трудния период в живота си

Поли Генова се завърна към музиката в края на миналата година с песента "Моята душа", която носи изключително дълбоко и лично послание. Малко след това тя открито коментира нуждата от терапия и паузата в живота си. Сега певицата разкрива подробности за един от най-трудните периоди в живота си и за пътя към търсенето на помощ. Тя признава, че вече не се страхува да говори за "липсата на сила да излезе от къщи или да стане от леглото". "Много са причините. Изглежда, че съм имала нужда от време, за да мога да премина през всички тях и да ги осмисля", сподели Генова в интервю за NOVA пред Мариян Станков - Мон Дьо.

Дълго време обаче певицата отлагала решението да потърси професионална подкрепа. "Аз имах нужда от помощ. Макар че най-близките ми хора ме съветваха да го направя. И аз много пъти почти се осмелявах. Имах телефона на няколко терапевти".

Още: "Буря в чаша вода": Михаела Филева с лична изповед за големите страхове

"Най-трудното беше да си призная, че не съм добре. Но е напълно нормално човек да не може да се справи сам", сподели певицата.

Генова описа периода сякаш постепенно се е изолирала от света около себе си. "В един момент осъзнах, че съм се отделила първо от обществото, а после дори и от приятелите си – толкова ме бяха отписали, че вече не ми се обаждаха да се видим".

Още първите срещи със специалисти се оказват повратни и с голямо влияние - тогава за първи път усеща и облекчение. "Няма да забравя след първите няколко сеанса как се чувстваш. Излизаш все едно си свалил някакви килограми от себе си, от гърба си, които си носил", спомня си Поли Генова.

Преживяното е важна трансформация

Именно тези преживявания я вдъхновяват за новата ѝ песен "Моята душа". "Тя се роди в един труден момент, когато бях на дъното и търсех как да продължа", казва Генова. В песента тя вплита и мотиви от народната песен "Дилмано, дилберо", чийто смисъл открива по време на свое проучване.

Още: MONA завършва своята музикална трилогия с "Давам" (ВИДЕО)

Певицата е откровена - преживяното е като важна трансформация. "Моята душа е една и има нужда да бъде обичана – първо от самата мен", казва тя. "Опитвам се да се събуждам всеки ден с мисълта да бъда малко по-добра от вчера".