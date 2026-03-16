Агенцията за пътна безопасност дала милиони на външни изпълнители: Разследване на ИПБ

Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ (ДАБДП), която бе създадена през 2019 г. с амбицията да бъде експертният център, който да координира националната политика за намаляване на жертвите по пътищата, е дала милиони на външни изпълнители, показва разследване на Института за пътна безопасност (ИПБ). От данните, предоставени по Закона за достъп до обществена информация, в периода 2019 – 2025 г. ДАБДП е изплатила над 5,4 млн. лева на 20 външни контрагенти.

За какво са дадени парите?

Най-големият получател е фирма ССАРМ ЕООД, която е получила 2,6 млн. лева – почти половината от всички средства. Останалите пари са разпределени между медийни групи, социологически агенции, IT компании, рекламни студиа и консултанти.

"Тази структура на разходите показва, че значителна част от дейността на агенцията е концентрирана върху възлагане на външни услуги – от софтуер и анализи до медийни кампании. На практика институцията функционира все повече като административен посредник за разпределение на публични средства, вместо като експертен център за управление на пътната безопасност", заявяват от ИПБ.

Кадри от екоминистерството

Притеснение буди и кадровия модел , по който се управлява институцията. Значителна част от служителите и ръководните кадри на агенцията идват от Министерството на околната среда и водите – институция, която няма пряка връзка с проблемите на транспорта и пътната безопасност, става ясно от анализа на ИПБ.

"Последното назначение само затвърждава тази практика. Преди броени седмици премиерът Андрей Гюров назначи за председател на ДАБДП Марта Петрова, без да бъде проведен конкурс за длъжността. Новият председател няма образование или практически опит в областта на безопасността на движението по пътищата", съобщават от института.

И добавят, че нейният професионален път – както и този на предишния председател на агенцията – преминава именно през Министерството на околната среда и водите.

"Така институцията, която трябва да бъде водещият експертен орган по пътна безопасност в държавата, се ръководи от кадри без специфична експертиза в тази сфера", смятат от ИПБ.

Милиони за кампании, но без резултат

Значителна част от средствата на агенцията се насочват към медийни кампании, комуникационни услуги и външни консултанти. "Създава се усещането, че чрез тези разходи институцията се опитва да купува индулгенция за липсата на реални резултати. В същото време България продължава да бъде сред държавите с най-висока смъртност по пътищата в Европейския съюз", правият заключение от ИПБ.