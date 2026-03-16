Иран вгорчава живота на Тръмп и съюзниците му: Летището в Дубай затвори, ракети по дипломатическа мисия на САЩ, скъп италиански дрон е на парчета (ВИДЕО)

И тази нощ въздушните удари, които са марка в новата война с Иран за по-малко от година, преобладават, а Техеран показва, че има с какво да притиска далеч по-мощните във военно отношение САЩ и Израел. Поредна иранска атака с дронове стана факт срещу международното летище в Дубай – дрон порази резервоар с гориво и предизвика пожар, който пак затвори летището. Техеран пък предупреди, че жителите на Дубай и Доха трябва да се евакуират, защото ще има удари по райони там, тъй като на място присъства американски военен персонал - Още: Иран порази финансовото сърце на Дубай (ВИДЕО)

Освен това – общо 5 ирански ракети са ударили в района на международното летище в Багдад, включително Центъра за дипломатическа подкрепа в Багдад (BDSC), използван от посолството на САЩ. Ранени са петима граждани на Ирак, уточнява турският проект Clash Report. Едната ракета е поразила цивилен обект – кула за въздухоплаване, която изпълнява навигационни задачи. Останалите четири са уцелили комплекса на BDSC - Още: За Тръмп, който няма нужда от Украйна: Ирански FPV дрон спокойно "се разходи" и удари военна база на САЩ (ВИДЕО)

Преди този удар, иранците успяха да уцелят и много скъп разузнавателен дрон MQ-9A Predator на италианската армия. Цената на безпилотната машина е около 30-35 млн. долара, като тя е изпълнявала задачи по разузнаване при операции срещу "Ислямска държава". А иранският удар е успешно осъществен насред територията на военната база "Али ал Салем" в Кувейт. Няма пострадали италиански войници или друг персонал - Още: Дрон удари американското посолство в Багдад и унищожи ценен ПВО радар (ВИДЕО)

По другата ос на войната – тази в Ливан, Kan News предупреди, че Израел скоро може да одобри мащабна мобилизация на резервисти – до 450 000 души. Вече има заявка от ЦАХАЛ за такава мярка – но тя трябва да бъде одобрена от израелското правителство и Кнесета (израелския парламент). Към момента резервистите, които могат да участват в сухопътната инвазия на Израел в Ливан, са до 260 000 войници. Израел безпрецедентно влезе в Ливан и по всичко изглежда, че се опитва да окупира изцяло арабската държава.

Иран е костелив орех и Тръмп почва да го осъзнава

Междувременно, американският президент Доналд Тръмп не спира да демонстрира, че не е преценил достатъчно точно каква съпротива ще окаже Иран. Той предупреди, че НАТО о очаква „много мрачно бъдеще“, ако съюзниците не подкрепят САЩ във войната с Иран, предаде Financial Times.

И още – пред израелския Channel 14, Тръмп пак повтори, че тези държави, които получават петрол през Ормуския проток, трябва да се погрижат за сигурността на доставките. САЩ щели "много до помогнат", повтори американският президент, но е видимо как той опитва да прехвърли отговорност – още през почивните дни той говори по темата и обяви как осигуряването на безопасни доставки през пролива трябвало да е "отборно усилие". Президентът на САЩ опита да убеди публиката, че Америка нищо не получавала през пролива. Изключително показателно в този аспект е как отговори американският министър на енергетиката Крис Райт на въпрос като САЩ са били подготвени, защо Ормузкият проток е затворен – защото Иран бил много близко до него. "Знаехме, че ще има проблеми в краткосрочен аспект", призна си Райт, като веднага взе да обвинява демократите (лидера им в Сената Чък Шумър), че опитвали да изкарат политическа облага, а не да помагат. В близко бъдеще позицията (на САЩ и света) щяла да е много по-добра, увери Райт - ОЩЕ: Тръмп вече моли за помощ да бъде отворен Ормузкия проток. Иран: Отворен е, но не за САЩ и съюзниците им (ВИДЕО)

Q: If you were prepared, why is the Strait of Hormuz effectively closed right now?



U.S. Energy Secretary Wright: Because it’s right next to the Iranian shoreline. pic.twitter.com/TJuOt171LJ — Clash Report (@clashreport) March 15, 2026

Според Bloomberg, ако протокът остане затворен за 2 месеца, икономиките на Катар и Кувейт ще се свият с 14%, а тези на Саудитска Арабия и ОАЕ – с между 3 до 5%. Засега има оценки, че войната ще продължи поне между 4 и 6 седмици. А според Кевин Хасет, директор на Американския икономически съвет, военните удари на САЩ по Иран досега са стрували 12 млрд. долара:

Kevin Hassett, Director of the US National Economic Council, said US military strikes on Iran have cost about $12 billion so far.



“The latest number I was briefed on was 12.” pic.twitter.com/kjq2sJpGTe — Clash Report (@clashreport) March 15, 2026