18 август 2025, 09:27 часа 298 прочитания 0 коментара
Необичайно начало на седмицата за еврото

Еврото започна седмицата необичайно, без резки движения, на каквито бяхме свидетели напоследък, като се задържа малко над психологическата граница 1,17. Европейската валута започна силно миналата седмица, но по-късно отстъпи позиции до нивото от 1,16 към долара и след това отново се покачи в петък. През месец юли еврото достигна върхови нива и стойности, невиждани от четири години спрямо американската валута.

Котировките

В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин единната европейска валута се продаваше за 1,1707 долара или над курса от петък.

Европейската централна банка определи в петък референтен курс на еврото от 1,1688 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 1 август, когато беше на ниво 1,1411 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 24 юли - единната европейска валута бе със стойности от 1,1775 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 3 февруари, когато слезе до 1,0125 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 1 юли - единната европейска валута има пикови стойности от 1,1811 спрямо щатския долар.

 

Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
