Няма пари: Русия опря до онлайн казината, за да пълни бюджета

Руският министър на финансите Антон Силуанов е поискал от руския диктатор Владимир Путин да обмисли легализирането на онлайн казината в Русия. Това съобщава "Комерсант", позовавайки се на два източника, запознати с писмото на Силуанов до Путин. Защо изобщо има такова предложение - за да има пари за руския бюджет, според Силуанов.

Каква е идеята - руската държава да създаде единен оператор, който да действа чрез съществуващата вече в Русия система за залагания и да прехвърля като хазартен данък в руския държавен бюджет месечно поне 30% от приходите, минус печалбите. Сметките на руското министерство на финансите сочат, че така годишно Русия ще спечели още 100 млрд. рубли.

В момента онлайн казината в Русия са забранени, което не значи, че ги няма - според информацията в материала на "Комерсант" оборотът на незаконните казина в Русия надхвърля 3 трилиона рубли годишно. А легалните казина в Русия и анексирания със сила от руснаците Крим работят само в определени хазартни зони.

Силуанов предлага надзорът на пазара и събирането на данъци да бъдат поверени на Единния регулатор на хазарта, да се установи възрастова граница от поне 21 години за потребителите на онлайн казина, да се въведат мерки за предотвратяване на хазартната зависимост и да се засили блокирането на незаконни уебсайтове и плащанията, извършвани към тях.

