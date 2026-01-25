Лайфстайл:

Полша: Икономиката ни се представя добре, не ни трябва еврото

Полша не бърза да се присъедини към еврозоната, тъй като силните икономически резултати на страната показват, че засега е по-добре да запази националната си валута – злотата. Това заяви финансовият министър на страната Анджей Домански в интервю за Financial Times. По думите му аргументите за приемане на еврото са отслабнали, тъй като полската икономика се представя по-добре от повечето икономики в еврозоната.

"Нашата икономика в момента се представя значително по-добре от повечето от тези, които използват еврото“, посочи Домански, като добави, че има все повече данни и изследвания в подкрепа на запазването на злотата.

България влезе в Европейския съюз (ЕС) три години след Полша, през 2007 г., но вече стана 21-ият член на еврозоната този месец, припомня изданието.

Полша е законово задължена да приеме еврото, след като изпълни критериите за конвергенция, но изборът на момент е политическо решение и остава в ръцете на Варшава, подчерта министърът. Той отбеляза, че общественото мнение също е в полза на запазването на националната валута.

Мнозинство против еврото

Премиерът Доналд Туск, който при първия си мандат през 2008 г. подкрепяше въвеждането на еврото, изостави тази цел след кризата в еврозоната и на фона на силната обществена и политическа съпротива. От завръщането му на власт през октомври 2023 г. злотата поскъпна спрямо еврото, а социологическите проучвания показват устойчиво мнозинство против приемането на единната валута.

Според последни данни на Международния валутен фонд (МВФ) икономиката на Полша е достигнала размер от около 1 трилион долара през миналата година, което я нарежда сред 20-те най-големи икономики в света. Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) прогнозира растеж от 3,4 процента за тази година – най-високият сред страните от ЕС, включени в нейния доклад.

Пламен Иванов
