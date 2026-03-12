Нов завой в курса на еврото

Курсът на еврото спрямо щатския долар отново падна под психологическата граница от 1,16 към американската валута, след кратко покачване в средата на седмицата. Така той остава близо до нивото в началото на месеца. Основен фактор тогава бе засилването на американския долар след операцията срещу Иран. А преди това от началото на годината еврото се възползваше от слабата щатска валута.
Котировките
В междубанковата търговия във Франкфурт единната европейска валута се продава за 1,1547 долара или под нивото от вчера.
Още: Паунд - евро. Колко струва един британски паунд към едно евро днес, 12 март /валутен калкулатор/
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1581 щатски долара.
В последния месец
През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 9 март, когато беше на ниво 1,1510 спрямо долара.
Още: Курсът на еврото поема в нова посока
Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 15 февруари 2025 - единната европейска валута бе със стойности от 1,872 щатски долара.
В последната година
В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 27 март 2025, когато беше 1,0742 спрямо долара.
Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.