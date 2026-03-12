Войната в Украйна:

Стана ясно колко е първият среден осигурителен доход в евро

12 март 2026, 11:24 часа 292 прочитания 0 коментара
Размерът на средния осигурителен доход за страната за месец януари 2026 г., първият в евро, е 1006,70 евро, а размерът на средномесечния осигурителен доход за страната за периода от 01.02.2025 г. до 31.01.2026 г. е 957,91 евро. Това обяви Националният осигурителен институт (НСИ). Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец февруари 2026 г.

Месечна динамика на средния осигурителен доход

Справка на Actualno.com показва, че средният осигурителен доход за страната за месец декември 2025 г. е бил 1999,08 лв. Средномесечният осигурителен доход за периода от 01.01.2025 г. до 31.12.2025 г. пък бе 1854,22 лв.

Размерът на средния осигурителен доход за страната за месец ноември 2025 г. бе 1933.57 лв., а размерът на средномесечния осигурителен доход за страната за периода от 1 декември 2024 г. до 30 ноември 2025 г. бе 1835.11 лв.

Размерът на средния осигурителен доход за страната за месец октомври 2025 г. бе 1879.58 лв., а размерът на средномесечния осигурителен доход за страната за периода от 1 ноември 2024 г. до 31 октомври 2025 г. бе 1816.74 лв.

