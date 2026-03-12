Вторият удължителен бюджет мина на първо четене в бюджетна комисия

Парламентарната комисия по бюджет и финанси одобри на първо четене проекта за втори удължителен бюджет, който трябва да гарантира работата на държавата при липсата на приет редовен бюджет. Без подобно решение Министерството на финансите няма да може да извършва разплащания след 31 март 2026 г.

Въпреки първоначалните резерви и бойкот от страна на ГЕРБ и ДПС, в крайна сметка двете партии решиха да не блокират законопроекта. Проектът, внесен от служебното правителство на премиера Андрей Гюров, беше подкрепен от комисията със 17 гласа "за", два "против" и един "въздържал се".

Предложеният удължителен бюджет предвижда известно облекчаване на ограниченията върху разходите в условията на неприет държавен бюджет. В него е заложен механизъм, който да позволи финансирането на увеличените разходи заради индексацията на заплатите в бюджетния сектор с 5%, повишението на минималната работна заплата и ръста на социалните плащания. Още: Пореден опит държавата да не остане без пари: Гледат удължителния бюджет

Предвиждат се и допълнителни възможности за финансиране на общините. В законопроекта се предлага трансферите към тях да могат да се извършват и чрез използване на наличности от предходни години. Освен това се създава възможност общините да извършват разходи, свързани с вече влезли в сила нормативни актове.

Според предложените текстове кметовете ще могат да финансират местни дейности с разходи, по-големи от тези за същия период на предходната година, стига средствата да са осигурени от собствените приходи на общината, от взаимоотношенията с централния бюджет или от европейски програми. Предвижда се и удължаване на срока за оценка на общини с финансови затруднения при условията на неприет бюджет за 2026 г. Още: Саботират удължителния закон за бюджета: ДБ с призив за държавническо поведение в парламента (ВИДЕО)

Законопроектът дава възможност и на правителството да започне преговори с Европейската комисия за заем по инструмента SAFE за укрепване на отбранителния капацитет на Европа. Максималният размер на заема е до 3,26 млрд. евро, като остава условието договорът впоследствие да бъде ратифициран от Народното събрание.

С текстовете се предвижда още Министерският съвет да може да предприема действия за промени в средносрочната програма за емитиране на държавен дълг на международните пазари.

Дебатът

По време на заседанието председателят на Националното сдружение на общините Силвия Георгиева настоя общинските съвети да получат по-голяма свобода при планирането на местните финанси. Тя предложи да им бъде позволено да приемат разчети не само за собствените средства, но и за делегираните нецелеви средства, както и да могат да одобряват капиталови програми за тази година. Още: Фискалният съвет се произнесе за новия удължителен бюджет

По думите ѝ без такива програми общините няма да могат да обявяват обществени поръчки, което ще затрудни реализацията на инвестиционни проекти през 2026 г. и може да доведе до пропускане на строителния сезон.

Подкрепа за удължителния бюджет в комисията заявиха от ПП-ДБ, ГЕРБ, "ДПС – Ново начало" и БСП. От "Възраждане" се обявиха против предложението.

Йордан Цонев от ДПС заяви, че формацията ще предложи промени между първо и второ четене. Поради тази причина партията не подкрепя идеята законопроектът да бъде разгледан окончателно в пленарната зала още в рамките на един ден.