Среброто изпревари златото по поскъпване

Цената на среброто продължава да расте и в началото на 2026 г. на фона на продължаващ недостиг при предлагането, скок в индустриалното търсене на метала и затягащ се геополитически контрол върху физическите доставки. Среброто поскъпна с 26 процента през декември, завършвайки 2025 г. с ценови скок от почти 150 процента, отбелязвайки най-значителното си годишно нарастване в историята, изпреварвайки златото, което поскъпна с 64 процента миналата година.

Нов ръст в цената

Първите дни на 2026 г. донесоха допълнителен ръст за среброто, като днес текущата му цена достигна над 78 долара за тройунция, или с около 1,5 долара повече, отколкото през предходния ден.

Още: Цените на златото и среброто скочиха след намесата на САЩ във Венецуела

В края на декември текущата цена на среброто премина границата от 80 долара за тройунция за първи път, но в следващите дни леко отслабна.

В същото време фючърсите на среброто също се повишиха. Най-търгуваните фючърсите на среброто на борса Comex в Ню Йорк с доставка през март нараснаха с 1,40 на сто днес, като се търгуват на цена от около 77,73 долара за тройунция.

Инвеститорите се насочват към сигурни активи на фона на напрегнатата политическа ситуация във Венецуела, след като през уикенда САЩ проведоха военна операция за залавянето на венецуелския държавен глава Николас Мадуро и съпругата му.

Въпреки че днес златото се е утвърдило като пазител на стойност, именно среброто е било най-важно за търговията в продължение на векове. Китайската дума за банка - ин хан - е свързана именно със среброто.

Още: Накрая на годината: Злато, сребро и платина поскъпнаха рекордно

В днешни дни среброто е основен индустриален метал, влаган в редица зелени технологии, електрическите превозни средства и слънчевите панели.

Търсенето на сребро е нараснало драстично през последните години. Недостигът при предлагането, който неотдавна се изостри поради китайските ограничения върху износа на сребро, бе една от причините за скока на цената му.

Китай не е забранил изцяло износа на сребро, но прекласифицира метала като стратегическа суровина. Износът на сребро бива контролиран чрез предоставянето от Пекин на лицензи за 44 компании. Китай контролира около 60 процента от рафиниращите мощности на сребристия метал.

Предвид доминиращата позиция на Китай в рафинирането и производството, тези лицензи ефективно превръщат голяма част от търговията на сребро в политически инструмент.

Физическите наличности на сребро днес са силно ограничени. В продължение на години търсенето на сребро надвишаваше предлагането, осигурявано от минните компании, и от рециклирането, което изчерпва запасите.

Използване на среброто с промишлени цели - особено в областта на слънчевата енергия, електромобилите и електрониката - е нараснало значително. Променящата се динамика на пазара естествено е променила инвестиционните предпочитания, пише Yahoo Finance.