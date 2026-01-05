Кабинетът подаде оставка:

Цените на златото и среброто скочиха след намесата на САЩ във Венецуела

05 януари 2026, 17:36 часа 154 прочитания 0 коментара
Цената на тройунция злато се повиши с 2,1% в понеделник, 5 януари, в сравнение с миналата седмица на фона на геополитическите предизвикателства. Причината - военната намеса на САЩ във Венецуела през уикенда, която доведе до залавянето на президента Николас Мадуро и отвеждането му в Щатите заедно със съпругата му, където двамата ще се изправят пред съд в Ню Йорк по обвинения за наркотероризъм.

Цената на златото беше 4421 долара към 09:20 българско време тази сутрин, което е повишение с около 90 долара за тройунция от петък до понеделник.

Причините

Напрежението между САЩ и Венецуела ескалира до ново ниво. Американската операция и заплахите на президента Доналд Тръмп срещу други страни от Латинска Америка и Карибския басейн засилиха геополитическите опасения в световен мащаб, което доведе до повишено търсене на злато.

Снимка: iStock

Миналия месец златото достигна до рекордните 4525,96 долара за тройунция, припомня Анадолската агенция.

Среброто също поскъпна

Цената на среброто се покачи с почти 4% до 75,50 долара за тройунция, като продължи възходящата си тенденция.

Като цяло, търсят се "активи убежища" заради нарастващата геополитическа несигурност.

Димитър Радев
