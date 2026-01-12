На фона на кризи в САЩ и Иран: Нови исторически върхове за златото и среброто

Нови исторически върхове за цените на златото и среброто.

Това се случи след като Министерството на правосъдието на САЩ заплаши Управлението за федералния резерв с възможно наказателно преследване, което възроди опасенията за независимостта на централната банка. В същото време продължаващите протести в Иран засилиха търсенето на считани за убежища активи, съобщава Блумбърг.

Златот поскъпна до около 4600 долара за тройунция, а среброто се доближи до 85 долара за унция, след като президентът на УФР Джером Пауъл заяви, че потенциалното наказателно преследване "трябва да се разглежда в по-широкия контекст на заплахите и постоянния натиск от страна на администрацията" за влияние върху решенията на централната банка за лихвените проценти.

За администрацията на американския президент Доналд Тръм това е поредна атака срещу УФР през последната година. Именно тези ходове бяха сред ключовите фактори за отслабването на американския долар.

Същевременно кървавите протести в Иран повишиха привлекателността на благородните метали като сигурно убежище на фона на опасенията от по-дълбока дестабилизация в страната.

Тръмп обяви, че обмисля различни варианти за действия спрямо Иран, като в същото време поднови изказванията си за Гренландия и постави под въпрос ролята на НАТО, малко повече от седмица след като САЩ арестуваха след безпрецедентна акция венецуелския лидер Николас Мадуро.

Възходящият поход на златото продължава

Златото поскъпва с 1,69% до 4585,44 долара за тройунция към 09:20 ч. българско време. Индексът Bloomberg Dollar Spot Index се понижава леко с 0,27%, докато платината и паладият отчитат ръстове в цените си от над 3%.

Експерти смятат, че благородните метали са в центъра на силно възходящо преоценяване, подкрепено от комбинация от фактори – понижаващи се лихвени проценти в САЩ, засилено геополитическо напрежение, отслабване на доверието в долара и предизвикателства пред институционалната независимост на УФР. Повече от дузина мениджъри на активи посочват, че запазват експозициите си към златото, залагайки на неговата дългосрочна защитна роля.

"Това напомня колко много несигурности се преплитат на пазарите – геополитика, дебатът за растежа и лихвите, както и нов елемент на институционален риск, породен от последните заглавия", коментира Чару Чанана, главен инвестиционен стратег в Saxo Markets в Сингапур.

При среброто също има движение нагоре - с близо 6% до рекордните 84,5898 долара за унция. През миналата година цената на метала се повиши с почти 150%, след като исторически „ short squeeze“ (масово покриване на позициите на продавачите на късо – бел. ред.) обхвана пазара през октомври. Спот пазарът в Лондон остава напрегнат, тъй като опасенията от мита възпрепятстват износа на сребро от препълнените складове в САЩ, предаде БТА.

"Очакваме дефицитът на пазара на сребро да се запази и през 2026 г., основно заради по-силното инвестиционно търсене", посочва Би Ем Ай (BMI), подразделение на Fitch Solutions Inc., като добавя, че и индустриалното търсене е стеснило физическия пазар до безпрецедентни нива.

Очаквания за понижения на лихвите

Изнесените миналата седмица данни за заетостта в САЩ породиха очакванията за допълнителни намаления на лихвените проценти. Тези прогнози остават до голяма степен непроменени, което продължава да подкрепя благородните метали, които не носят доходност. Пазарите вече отчитат поне две понижения на лихвите през тази година, след като УФР извърши три последователни намаления през втората половина на миналата година.

"По-слабите данни за пазара на труда засилиха очакванията, че УФР може да премине към по-ранни и по-агресивни понижения на лихвите", посочи Приянка Сачдева, старши пазарен анализатор във Phillip Nova Pte в Сингапур, като добави, че това подкопава реалната доходност и увеличава привлекателността на активи като златото.

В същото време Върховният съд на САЩ обяви, че в сряда може да издаде становище по делото за митата на Тръмп. Решение срещу митата би подкопало една от ключовите икономически политики на президента и би представлявало най-значимата му правна загуба след завръщането му в Белия дом. Пазарните участници следят и разследването по раздел 232, което може да доведе до налагане на мита върху среброто, платината и паладия, като решението се очаква по-късно през януари.