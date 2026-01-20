Любопитно:

Пълен обрат в курса на еврото през новата седмица

Курсът на еврото спрямо щатския долар рязко пое нагоре в началото на седмицата, като европейската валута вече гони нивото от 1,17 към американската. По този начин еврото бързо се отдалечи от най-ниския си курс от месеци към долара, който регистрира в края на миналата седмица. Причината тогава беше, че в този период доларът за кратко се бе вдигнал от най-значителния си спад за последните три седмици.

Котировките

В междубанковата търговия във Франкфурт единната европейска валута се продава за 1,1669 долара или над нивото от вчера.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1631 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 18 януари, когато беше на ниво 1,1577 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 24 декември 2025 - единната европейска валута бе със стойности от 1,1806 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 3 февруари 2025, когато слезе до 1,0125 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 17 септември 2025 - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,1879 спрямо щатския долар.

