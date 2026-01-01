Първи ден с еврото: Промяна в изписването на цените

От 00:00 ч. днес евробанкнотите и евромонетите официално са в обращение в България, след като страната ни стана 21-вата членка на еврозоната.

В първия ден на годината, който е официален празник, повечето малки магазини в столицата не работят, показа проверка на БТА. Пазарът "Димитър Петков" е без търговци, а отворени са само отделни малки обекти в централната част на София, предлагащи захарни изделия, безалкохолни напитки, алкохол и тютюневи изделия.

В работещите магазини рестото се връща в евро, дори когато плащането е направено в левове, каквото е изискването на закона. По изключение се допуска връщане на суми в левове при временна липса на касова наличност. Още: Системата се справи: Вижте къде изтеглиха първото евро 20 секунди след полунощ

Хипермаркетите от големите търговски вериги, с изключение на една, също не работят днес. Проверка в магазин показва, че цените са обозначени едновременно в евро и в левове, съгласно Закона за въвеждане на еврото. От днес цената в евро е изписана на първо място, а под нея е посочена стойността в левове. Същият принцип се прилага и върху касовите бележки. Двойното обозначаване с еднакъв размер, шрифт и цвят ще остане в сила до 8 август.

Клиенти в работещите магазини има, но те са сравнително малко заради празничния ден.

Двойно обращение

Търговците имат право сами да преценят дали през януари, в периода на двойно обращение, да приемат смесено плащане с двете валути в рамките на една трансакция. Това решение трябва да бъде ясно обозначено на видно място в обекта. При плащане в брой в рамките на една трансакция търговецът може да откаже приемането на повече от 50 броя монети в левове. Още: Еднакви и различни: Особености на банкнотите и монетите в евро

До края на януари левът и еврото ще бъдат законни платежни средства при разплащания в брой. Безналичните плащания – с банкови карти, онлайн и други електронни методи – вече ще се извършват само в евро.

В последните часове на изминалата година и първия час на новата 2026 г. беше извършена техническа пренастройка на банкоматите. От "Борика" съобщиха, че първото успешно теглене в евро е регистрирано в 00:00:20 ч. от банкомат в Слънчев бряг. От компанията уточняват, че преходът е преминал плавно, с минимално прекъсване на ключови услуги.

От началото на февруари еврото ще бъде единственото законно платежно средство в България.