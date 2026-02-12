Оставката на Румен Радев:

Йотова отказа да свърже Гюров с ПП-ДБ и "Петрохан", посочи "две страшни страни" (ВИДЕО)

12 февруари 2026

Президентът Илияна Йотова отказа да свързва избрания от нея за служебен премиер Андрей Гюров с политическата партия, от която той бе част - "Продължаваме промяната", а оттам и евентуално със случая "Петрохан". На пресконференция на 12 февруари ѝ бе зададен въпрос дали не смята, че този избор е притеснителен предвид появилата се информация в публичното пространство за възможни връзки с ПП-ДБ.

"Г-н Гюров много отдавна няма съприкосновение с реалната политика и с практическата политика в страната, още от 2021 г., ако не ме лъже паметта. Оттогава той не е член на политическа партия", отговори Йотова.

Що се отнася до случая "Петрохан", тя заяви, че вярва в българските институции и че те ще си свършат професионално работата. "За мен този проблем има най-малко две страшни страни - едната е криминалната, а другата е една много по-дълбока обществена травма. Бих искала и настоявам да се разплете този случай докрай. Нека да не спекулираме дали е политически въпрос, или не е политически въпрос. Най-лесно е в такава ситуация да кажеш: "Ето тези са виновни", и да хвърлиш трагедията в политическото русло", добави президентът.

Снимка: Президентство

Йотова отхвърли тезата, че с Радев са обсъдили кой да е премиер

Попитана дали не е обсъдила с доскорошния държавен глава Румен Радев кой да получи поста на служебен премиер, Йотова отрече със следните думи: "Девет години имахме много добър екип с г-н Радев, а една от предпоставките беше, че всеки от тях беше самостоятелен в своите решения. Когато съм била несъгласна с г-н Радев, винаги съм изразявала своето мнение. Той много добре знае, че ако решим да запазим добрите си отношения нататък, по-добре всеки да продължава да взема своите решения".

Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
