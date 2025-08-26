Войната в Украйна:

Рязка промяна в курса на еврото спрямо долара в началото на седмицата

26 август 2025, 09:29 часа 432 прочитания 0 коментара
Курсът на еврото спрямо долара спадна рязко в началото на седмицата и отново е близо до границата от 1,16, след известен възход вчера сутринта. Преди това пък европейската валута имаше силни последни две седмици, като се задържаше трайно над нивото от 1,16 към долара. А през месец юли еврото дори достигна върхови нива и стойности, невиждани от четири години спрямо американската валута.

Котировките

В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин единната европейска валута се продаваше за 1,1638 долара или под курса от вчера.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1697 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 1 август, когато беше на ниво 1,1411 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 28 юли - единната европейска валута бе със стойности от 1,1766 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 3 февруари, когато слезе до 1,0125 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 1 юли - единната европейска валута има пикови стойности от 1,1811 спрямо щатския долар.

 

Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
евро валути долар валутен курс валутен пазар
