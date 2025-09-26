Рязък обрат в курса на еврото спрямо долара

Курсът на еврото падна рязко спрямо долара в последните 24 часа, като вече е дори под психологическата граница от 1,17 към американската валута, след като през седмицата котировките бяха близо до прага от 1,18. Еврото имаше бурни дни наскоро, като достигна невиждани отдавна нива към долара от повече от четири години, но след това започна да отстъпва от позициите си.

Котировките

В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин единната европейска валута се продаваше за 1,1677 долара или под курса от вчера.

ЕЦБ определи вчера референтен курс на еврото от 1,1739 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 27 август, когато беше на ниво 1,1579 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 17 септември - единната европейска валута е със стойности от 1,1879 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 3 февруари, когато слезе до 1,0125 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 17 септември - единната европейска валута има пикови стойности от 1,1879 спрямо щатския долар.