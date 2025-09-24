Русия вдига ДДС, за да финансира войната

Руското финансово министерство ще предложи увеличение на данъка върху добавената стойност (ДДС) от 20% на 22% през следващата година за да "финансира отбраната и сигурността на Русия“. Това беше съобщено официално на сайта на ведомството. Преференциалната ставка от 10% ще остане в сила за всички социално значими стоки, включително храни, лекарства и медицински изделия, детски стоки и други, според прессъобщението.

Намаляване прага за ДДС

Освен това, руското министерство на финансите предлага да се намали прагът на дохода за плащане на ДДС от 60 милиона на едва 10 милиона рубли.

Също така се предлага въвеждането на нов данък върху хазарта в размер на 5% от приетите залози за букмейкърите, както и 25% корпоративен данък върху доходите за букмейкърите.

В прессъобщението се посочва, че данъчните промените са насочени към финансиране на отбраната и сигурността на Русия. Ако бъдат приети, измененията ще влязат в сила на 1 януари 2026 г.

Това се случва, въпреки публичните уверения на президента Владимир Путин, че няма да има данъчни увеличения.

Предложението идва на фона на сериозна бюджетна криза заради войната в Украйна. През май московските власти бяха принудени да утроят прогнозата за бюджетния дефицит за 2025 г. до 1,7% от БВП, а през септември вече се очаква този показател да бъде надхвърлен. Текущият дефицит за периода януари-август 2025 г. е достигнал 4,19 трилиона рубли, или 1,9% от БВП.